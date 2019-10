Das sind die Tops und Flops der Solothurner National- und Ständeratswahlen

Was für ein Resultat: Der Käsekönig ist Stimmenkönig. Josef Fluri, SVP-Kantonsrat seit 2017 und Käser in Mümliswil, schaffte es auf der SVP-Liste gleich auf den ersten Ersatzrang nach Christian Imark und Walter Wobmann. Fluri liess gleich SVP-Grössen wie Christian Werner, Rémy Wyssmann und Roberto Conti hinter sich. Tatsächlich ist Fluri in der SVP-Familie gut verankert. Seine Frau war ebenso wie sein Geschäftspartner bereits im Kantonsrat – für die SVP. (lfh)