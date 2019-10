Es ist weder die SP noch sind es Jungsozialisten, die unter den Solothurner Nationalratskandidaten am weitesten links stehen: Laut der Internetplattform Vimentis decken Kandidierende aus dem Umfeld der Jungen Grünen die Flanke ganz links ab: Es sind dies Maja Haus, gefolgt von Julia Hostettler und Samuel Röösli.

Auch am rechten Rand ist ein junger Politiker derjenige, der das extremste Profil aufweist: SVP-Mann Pascal Käser hat sich unter den Solothurner Kandidierenden am weitesten rechts positioniert, gefolgt von SVP-Kantonsrätin Stephanie Ritschard und SVP-Nationalrat Christian Imark.

Wer sich die Profile der beiden extremsten Kandidierenden anschaut, erblickt sofort: Der 23-jährige Jus-Student aus Rüttenen, der zeitweise an der Spitze der Jungen SVP Kanton Solothurn stand, und die 29-jährige Politologin, die derzeit noch Co-Präsidentin der Jungen Grünen Schweiz ist, haben politisch eigentlich gar nichts, aber auch wirklich gar nichts gemeinsam. Dort, wo die Spider-Grafik von Maja Haus an die Spitze ausschlägt (umfassender Sozialstaat, mehr Umweltschutz), sieht SVP-Mann Käser gar keinen Handlungsbedarf. Seine Schwerpunkte finden sich bei den restriktiven Finanzen, einer strikten Ausländerpolitik und einem strengen Rechtssystem; Forderungen, denen Haus wiederum nichts abgewinnen kann. Allenfalls könnten sich die beiden bei ganz wenigen Fragen zu einer liberalen Gesellschaft einig sein.

Linker Block weniger klar ersichtlich

Jungpolitiker Käser ist mit seinen Haltungen in Sachen Ausländerpolitik, Abschaffung des Sozialstaates oder auch in Sachen Aussenpolitik jeweils auch in der SVP-Fraktion an der Spitze der Hardliner. Über die verschiedenen Themenbereiche betrachtet, fallen dort auch die Kantonsräte Rémy Wyssmann, Stephanie Ritschard und Beat Künzli sowie Nationalrat Walter Wobmann immer wieder mit besonders strikten Positionen auf.

Auffallend ist, dass, anders als rechts bei der SVP, im linken Lager weniger ein Block von solch über alle Themen hinweg durchweg pointiert linken Kandidaten ausfindig gemacht werden kann; allenfalls – neben Maja Haus – noch SP-Kantonalpräsidentin Franziska Roth mit ihrer wenig strikten Haltung in der Finanz- und Ausländerpolitik.