Spannung und hitzige Debatten verspricht die am Dienstag beginnende September-Session im Solothurner Kantonsrat. In politischer Hinsicht steht die Wahl von zwei neuen Mitgliedern des Obergerichts im Mittelpunkt. Für die Nachfolge der abtretenden Oberrichter Marcel Kamber (FDP) und Marianne Jeger (CVP) bewerben sich fünf Personen. Drei davon stehen auf dem Wahlticket der Justizkommission: die Amtsgerichtspräsidenten Rolf von Felten (CVP) und Barbara Hunkeler (FDP) sowie Staatsanwältin Doris Kralj (Grüne).

Nicht unumstritten ist ebenfalls eine Änderung des Gemeindegesetzes zur Einführung der Mehrfachstimmvertretung in Solothurner Zweckverbänden.

Viel Potenzial für Debatten

Potenzial für Debatten ist auch bei einigen parlamentarischen Vorstössen auszumachen. So will etwa Rolf Sommer (SVP, Olten) mit einem Auftrag an die Regierung die Abschaffung der Oberämter in die Wege leiten. Und Christian Werner (SVP, Olten) verlangt mit einem Auftrag, die Sozialhilfeleistungen an asyl- und schutzsuchende Personen ohne Aufenthaltsbewilligung sowie an vorläufig aufgenommene Personen seien «erheblich zu reduzieren».

Mit einem weiteren Auftrag will Daniel Urech (Grüne, Dornach) erreichen, dass Angestellte des Kantons in den Genuss eines Vaterschaftsurlaubs von 20 Arbeitstagen (vier Wochen) kommen. Dieser soll flexibel innerhalb von 12 Monaten nach der Geburt des Kindes bezogen werden können.