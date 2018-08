Michel Maire staunte nicht schlecht, als er am Montag in der Aare bei Berken (BE) einen knapp zwei Meter grossen Dekorations-Schlüssel sah und kurzerhand herausholte. Woher er stammte und wie er in der Aare landete, wusste zuerst niemand. Nun ist das Rätsel um den Schlüssel gelöst.