In der letzten Januarwoche, vom 24. bis 31. Januar 2019 ist es wieder soweit: Solothurn wird zur Schweizer Filmhauptstadt. Die 54. Solothurner Filmtage präsentieren insgesamt 165 kurze und lange Schweizer Filme, darunter 18 Debüts und 30 Premieren aus allen Landesteilen. Zur Eröffnung wird am 24. Januar in Anwesenheit von Bundesrat Alain Berset der Film «Tscharniblues» des jungen Regisseurs Aron Nick zu sehen sein.

Angebote für Schüler

Die Solothurner Filmtage bieten während ihrer 54. Ausgabe erneut geschlossene Spezialvorführungen für Schulklassen an. Dies in Solothurn, Olten und Grenchen, wo gegen 5000 Schülerinnen und Schüler das Vermittlungsangebot mit gegen 25 Spezialvorführungen nutzen werden.

Dieses filmpädagogische Angebot richtet sich an Klassen der Primar-, Mittel- und Oberstufe und insbesondere an Berufsschulen und Gymnasien. Die massgeschneiderten Programme werden von den Solothurner Filmtagen in Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen erarbeitet. Für die kommenden Spezialvorführungen stehen zwanzig kurze und lange Schweizer Filme aus dem Programm dieser Ausgabe zur Auswahl. «Die Schulvorführungen gehören seit über 25 Jahren zum festen Angebot der Solothurner Filmtage. Da der Stellenwert des Mediums Film in der Medien- und Informationsgesellschaft stetig wächst, nimmt auch seine Bedeutung in der Medienbildung zu», sagt Seraina Rohrer. «Das Filmbildungsprogramm der Solothurner Filmtage trägt dieser Entwicklung Rechnung.» Die Schulvorführungen der Solothurner Filmtage werden gefördert vom Kanton Solothurn, der Stadt Grenchen, der SRG SSR, der Beisheim Stiftung und Kiwanis Solothurn.

Zum zweiten Mal bieten die Solothurner Filmtage während ihrer Dauer am Wochenende einen Kinderhort an. Neu ist der Ort: Der Kinderhort ist nicht mehr im Rötisaal der Jugendherberge anzutreffen, sondern zügelt in Räumlichkeiten im Parterre am Ritterquai 6.

Eltern im Kino, Kind im Hort

Der neue Raum macht das Angebot noch attraktiver, weil er Parterre gelegen ist und den Kindern mehr Freiheiten bietet. Es handelt sich um die erste Öffnung einer Räumlichkeit, mit der ein Nutzungskonzept für Pop-Up-Projekte lanciert wird. Da die Räume zwar gut eingerichtet, aber noch nicht ganz fertig gestaltet sind, geniessen die Kinder (fast) alle Freiheiten. Im Kinderhort gibt es neu auch eine Stillecke, wo Frauen ihre Säuglinge ungestört stillen können (kostenloser Eintritt).

Für die Betreuung im Kinderhort arbeiten die Filmtage wiederum mit der Kita Glungge zusammen. Im Kinderhort werden Kinder von 3 bis 12 Jahren betreut. Die Betreuung ist beschränkt auf Maximum zweieinhalb Stunden am Stück.

inderhort Freitag, 25. Jan.; Samstag, 26. Jan.; Sonntag, 27. Jan. Jeweils von 09 – 19.30 Uhr.