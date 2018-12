Es ging eigentlich "nur" um eine Sachbeschädigung, über die das Solothurner Obergericht am Dienstagmorgen hätte befinden müssen. Doch das Interesse am kleinen Fall war gross: Journalisten aus Zürich waren ebenso im Gerichtssaal anwesend wie Justizkritiker aus der ganzen Schweiz.

Denn der Mann, der vor Gericht stand, ist kein Unbekannter: Andres Z., der Mann, der 2011 in der Solothurner St. Ursen-Kathedrale Feuer gelegt und für einen riesigen Sachschaden gesorgt hatte. Am Dienstag allerdings stand der 69-Jährige wegen eines anderen Delikts vor Gericht: Im Oktober 2016 hatte er im Oltner Untersuchungsgefängnis seine Zelle in Brand gesteckt. Es war ein "Rauchzeichen", wie er sagte. Denn er wurde damals zu lange in der Haft belassen. Das Amtsgericht Olten-Gösgen hatte ihn deshalb im Januar zwar schuldig gesprochen, aufgrund des "entschuldbaren Notstands" aber von einer Strafe abgesehen.