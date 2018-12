Das allerneueste Angebot in der Bibliothek der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten: Seit Mai dieses Jahres ist die selbstständige Abholung von Büchern durch die Kundschaft direkt möglich. «Wir ordnen die abholbereiten Bücher mittels eines Codes in unser neues Abholfach ein», erklärt Bibliotheksleiterin Marianne Hertner. «Ich vergleiche diesen Ablageort mit einem Transfer-Bereich eines Flughafens. Hat der Nutzer dann seine bestellten Bücher behändigt, kann er sie beim Self-Check-Gerät auch noch selbst ausleihen.» Auch dieser Vorgang kann völlig autonom, also ohne Hilfe von Personal, erledigt werden. «Unsere neue Selbst-Abholung bewährt sich ausgezeichnet. Niemand muss mehr für eine Ausleihe an der Theke anstehen.», freut sich die Leiterin. Eine Woche lang stehen dann die bereitgestellten Bücher zum Abholen parat; nach dieser Zeit werden sie zurückgeschickt. «An den Kunden geht dann ein Mail, in dem er darauf aufmerksam gemacht wird, dass er eine geforderte Bibliotheksdienstleistung nicht genutzt hat und so unnötig Kosten verursacht hat. Denn die eigentliche Ausleihe kostet ihn nichts.» In aller Regel aber werden die bestellten Bücher auch abgeholt, denn sie werden ja zum Studium gebraucht.

Öffentliche Fachbibliothek Die Bibliothek in Olten der Fachhochschule Nordwestschweiz ist die modernst eingerichtete Bibliothek des Kantons Solothurn. Sie ist eine öffentliche wissenschaftliche Fachbibliothek für die Bereiche angewandte Psychologie, soziale Arbeit und Wirtschaft. Sie bietet ein umfassendes Angebot an Print- und E-Medien, speziell für die Studierenden und die Dozierenden der Fachhochschule zu diesen Bereichen an. Doch auch externe Personen, die sich speziell für diese Fachliteratur interessieren, sind in der FHNW-Bibliothek Olten herzlich willkommen. Es sei ein wachsender externer Kundenstamm, der die Bibliothek mitnutzt, sagt Hertner.

49 Stunden offen Die Bibliothek er FHNW Olten ist insgesamt 49 Stunden pro Woche geöffnet. Täglich von 9 bis 18 Uhr; am Samstag von 8 bis 13 Uhr. 4,7 Stellenprozente, verteilt auf 7 Personen erledigen die Arbeiten. Die Oltnerin Marianne Hertner ist ausgebildete Bibliothekarin. Sie war lange Jahre Beauftragte des Kantons Solothurn für die Schul- und Gemeindebibliotheken. Seit 2009 leitet sie die Bibliothek der FHNW in Olten. Sie hat dieses Amt seit Öffnung der Bibliothek inne und konnte deren Aufbau und Ausgestaltung wesentlich mitprägen. (frb)