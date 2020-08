Das Hotel Weissenstein erlebte ein Startjahr zum Vergessen

Nein, so hat man sich das erste Jahr nach der Wiedereröffnung nicht vorgestellt: Nur gerade sieben Monate konnte das am 1. August 2019 neu gestartete Hotel Weissenstein seinen Betrieb in «normalen» Bahnen hochfahren. «In diesen sieben Monaten liefen der Restaurant- und Hotelbetrieb sehr gut an», bilanziert Hotel-Sprecherin Gabriela Krummenacher. Die erste Zeit nach der Wiedereröffnung sei turbulent gewesen, zumal sich die Abläufe und Prozesse zuerst hätten einpendeln müssen. «In den folgenden Wintermonaten konnten wir eine gute Auslastung speziell in Bezug auf Events verbuchen, im Februar stellten uns die vielen Sturmtage vor Herausforderungen», da die Seilbahn nicht fahren konnte, so Krummenacher.