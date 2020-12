«Das ganze Abendgeschäft fällt damit weg»: Die Gastrobranche im Kanton Solothurn ist am Anschlag

Fondue-Chalets, Winter-Iglus und Abendessen in der Gondel: Was hatten sich die Gastronominnen und Gastronomen nicht alles einfallen lassen, um das Wintergeschäft trotz der Schutzmassnahmen erfolgreich meistern zu können.

Die neuen Massnahmen des Bundes, die am Freitag bekannt wurden, machen diese Pläne zumindest zum Teil zunichte. Statt um 21 Uhr, wie es der Kanton Solothurn vorgesehen hatte, müssen sie ihre Betriebe schon um 19 Uhr schliessen. «Das ganze Abendgeschäft fällt damit weg», erklärt Peter Oesch, der Präsident von GastroSolothurn. «Es wäre ehrlicher gewesen, die Restaurants ganz zu schliessen.»

Viel Aufwand und fast kein Ertrag

Während viele Restaurants im Sommer ihre Gäste draussen bewirten konnten, fingen die Probleme für die Branche spätestens im Herbst an. Aufgrund der Pandemiesituation mussten sie in den Restaurants strenge Schutzmassnahmen einhalten, und konnten so auch weniger Gäste bewirtschaften.

Viele Betriebe haben sich deshalb etwas einfallen lassen, um trotz der kühlen Temperaturen Gäste im Freien bedienen zu können. Die Restaurants Isebähnli in Trimbach und das Pier 11 in Solothurn stellten kleine Chalets auf, um Fondue-Essen in kleinen Gruppen anbieten zu können. Das Restaurant Brücke in Niedergösgen stellte transparente Iglus in den Garten, und das Pintli in Feldbrunnen stellte kleine Gewächshäuser auf, in denen kleine Gruppen zusammen essen können.