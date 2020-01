Das gab im November zu reden: Das sind die 10 beliebtesten Wild-Beizen im Kanton Solothurn

Jährlich werden im Kanton Solothurn rund 2000 Rehe erlegt, rund 100 Gämsen sowie 400 Stück Schwarzwild. Die meisten der geschossenen Rehe werden dabei auf der so genannten Bewegungsjagd erlegt – die Jägerinnen und Jäger sitzen also weder auf einem Ansitz noch liegen sie auf der Pirsch. Mit der Wildjagd wird für einen regulierten Wildbestand gesorgt. Der Auftrag der Jägerinnen und Jäger ist es, die Wildpopulation in den stark besiedelten Waldgebieten in Grenzen zu halten. (Quelle: Kanton Solothurn)