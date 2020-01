Das gab im Dezember zu reden: Radare auf Berner Autobahnabschnitt, die Solothurner Solothurner Polizei Millionen einbringen

Sie stehen oft da, meist halbwegs versteckt in einer Autobahnbucht. Und sie schlagen vor allem sehr oft zu: Nicht weniger als 26'575 Fahrzeuge blitzten die Radargeräte der Solothurner Kantonspolizei im letzten Jahr auf der Autobahn A1 zwischen Wangen a. A. und Niederbipp. Alleine 2,4 Mio. Franken Bussen-Ertrag wurden so in die Solothurner Staatskasse gespült. Damit ist der Berner Autobahnabschnitt einer der einträglichsten für den Kanton Solothurn: Pro Jahr nimmt die Kantonspolizei laut der Staatsrechnung um die 22,4 Mio. Franken Bussengelder ein. Jeder zehnte Solothurner Bussenfranken stammt somit aus dem Gebiet der Berner Autobahn-Anstössergemeinden Wangen an der Aare, Wiedlisbach oder Ober-/Niederbipp.

Bleibt die Frage: Warum blitzt die Solothurner Polizei auf Berner Boden? Grund dafür ist eine Vereinbarung aus dem Jahr 1966. Damals handelten die beiden beteiligten Kantone aus, dass die Solothurner Polizei für die vom Kanton Solothurn umschlossenen Autobahnkilometer 33,4 bis 42,5 zuständig ist. Diese darf deshalb nicht nur Bussen behalten. Der Kanton Solothurn wird vom Kanton Bern darüber hinaus auch noch mit einer Pauschale entschädigt. Jährlich überweist der Kanton Bern rund 570000 Franken für den Solothurner Aufwand.

«Eine Win-win-Situation für beide Kantone»

Hat sich der Kanton Solothurn eine gute Einnahmequelle gesichert? «Davon kann keine Rede sein», sagt Bruno Gribi, Mediensprecher der Kantonspolizei Solothurn. «Die Bewirtschaftung dieses Autobahnabschnittes bedingt zusätzliche Personalressourcen, die nicht gratis zu haben sind.» Dies insbesondere im Bereich der Verkehrstechnik, aber auch auf der Alarmzentrale und im administrativen Bereich wie beispielsweise bei der Radarauswertung. Polizeisprecher Gribi geht von einer «Win-win-Situation» für beide Kantone aus.

Zu Aufwand führen vor allem die Unfälle auf dem Abschnitt. «Insbesondere in den Bereichen der sogenannten Wangenkurve und im Bereich der Steigung in Fahrtrichtung Zürich ist regelmässig eine Häufung von Verkehrsunfällen zu verzeichnen», sagt Dominic Jakob, Chef Verkehrstechnik bei der Kantonspolizei. Bis zu 150 Unfälle ereignen sich jährlich auf dem Abschnitt. «Die Bearbeitung eines Unfalls kann durchaus einmal sieben Mannstunden in Anspruch nehmen», rechnet Mediensprecher Gribi vor.