Das Frauenhaus Aargau-Solothurn soll sparen: «Wir laufen recht am Limit»

Die Stiftung erhält also etwas mehr Zeit, sich zu beweisen, nachdem die Kantone die Gnadenfrist bereits mehrmals verlängert haben . Und höhere Beiträge. Über die Erhöhung der Pauschalen sei man natürlich grundsätzlich froh, sagt Stiftungspräsidentin Janine Sommer auf Anfrage. «Ein kostendeckender Betrieb wird aber auch damit nicht möglich sein. Wir nehmen die Anpassungen aber nun einmal entgegen und schauen, wie wir damit zurechtkommen.»

Jetzt soll das Frauenhaus zeigen, dass es nach dieser Vergangenheit auch in Zukunft bestehen kann. Mit den bisherigen Tagespauschalen funktioniere dies aber nicht, gab die Stiftung dieses Jahr bekannt . Auch im letzten Jahr verzeichnete man noch ein Minus – immerhin von «nur» noch 150 002 Franken. Der Solothurner Regierungsrat hat nach dem Kanton Aarga u deshalb beschlossen, die Tagespauschalen – das heisst die Beiträge des Kantons ans Frauenhaus – zu erhöhen.

Zuerst muss sich das Frauenhaus aber noch mit einem anderen Thema beschäftigen. Es muss sparen. Der Regierungsrat schreibt in seiner Mitteilung , in welcher er bekanntgab, die Tagespauschalen zu erhöhen: «Gleichzeitig verlangt er aber, dass die Stiftung Frauenhaus Aargau-Solothurn konkrete Schritte zur Kostenreduktion vornimmt.» Von Einsparungen im Bereich der Geschäftsstelle der Stiftung und von einer «Reduktion des Liegenschaftsbestandes» ist die Rede.

Claudia Hänzi, Chefin des Amtes für soziale Sicherheit, erörtert: «Wir haben keine Pensen festgelegt, welche die Stiftung einsparen soll. Wir hatten aber nach Rücksprache mit dem Kanton Aargau den Eindruck, dass es beim Overhead noch Potenzial gibt, günstiger zu werden.» Und zu den Liegenschaften: «Die Stiftung hat vor einiger Zeit ihren Liegenschaftsbestand erweitert – auch hier sind wir der Meinung, dass die Stiftung überprüfen sollte, ob es alle Liegenschaften wirklich braucht.»

Wie die konkreten Sparmassnahmen aussehen, kann Stiftungspräsidentin Sommer noch nicht sagen. Klar ist aber jetzt schon: Es wird auch künftig nicht einfach für das Frauenhaus. «Die Kosten wurden bereits in vielen Bereichen auf ein Minimum reduziert. Dadurch laufen wir auf vielen Ebenen schon recht am Limit. Trotzdem wird weiterhin in allen Bereichen nach Sparmöglichkeiten gesucht.»