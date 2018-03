Das aktive Stimm- und Wahlrecht auf Kantonsebene haben Ausländerinnen und Ausländer nur in den Kantonen Neuenburg und Jura. Dort haben sie zudem in allen Gemeinden das aktive Stimmrecht – und können zudem gewählt werden. Ebenso halten es die Kantone Waadt und Freiburg. Auch im Kanton Genf gibt es einige Gemeinden mit dem aktiven Stimm- und Wahlrecht. In den Kantonen Basel-Stadt, Graubünden und Appenzell-Ausserrhoden entscheiden Gemeinden selbst, ob sie das Stimmrecht für Ausländer mit dem C-Ausweis einführen wollen.

Im Kanton Solothurn wurde dieses sogenannte fakultative Stimm- und Wahlrecht auf Gemeindeebene 1997 und 2005 vom Volk abgelehnt. 2017 sagte auch der Kantonsrat Nein zu einem entsprechenden Volksauftrag. Nun starten die Jungen Grüne, Jungsozialisten und die Junge SP Olten die Volksinitiative «Gemeindeautonomie». Und fordern damit erneut, dass Gemeinden das aktive sowie das passive Stimm- und Wahlrecht für Ausländer mit Ausweis C einführen können. Den Ausweis C haben Ausländer, die mindestens 10 Jahre in der Schweiz gelebt haben und hier erwerbstätig sind, sowie deren Kinder, die bei ihnen aufwachsen. (NKA)