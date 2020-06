Dank Lockerungen gehts ab ins Sommerlager: Die meisten Jublas und Pfadis führen ihre Lager durch

Das grosse Bangen der Jugendverbände fand am 27. Mai ein Ende: Der Bundesrat kündigte an diesem Mittwoch erste Lockerungen der Massnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie an: Veranstaltungen bis 300 Personen und spontane Versammlungen bis 30 Personen sind wieder erlaubt. Zwar hatte Sportministerin und ehemaliges Blauringmädchen Viola Amherd bereits Anfang Mai gesagt, sie rechne damit, dass Ferienlager diesen Sommer möglich sein würden. Die grosse Unsicherheit der Jugendverbände bestand aber trotzdem, weil die Beschränkung von Versammlungen auf fünf Personen ihre Sommerlager faktisch nicht er- mögliche (wir berichteten). Mit der Aufhebung dieser Massnahmen und unter Einhaltung von Schutzkonzepten können aber Jugendverbände wie Pfadiabteilungen, Jubla- und Cevi-Scharen ihre Sommerlager durchführen.

Für die Leitenden gelten die Abstandsregeln

Die Bundesstrukturen der Verbände haben am 8. Juni ihre Schutzkonzepte veröffentlicht. Diese wurden in Absprache untereinander erstellt und vom Bund überprüft. Neben selbstverständlichen Hygienemassnahmen wie regelmässiges Händewaschen beinhalten sie auch, dass Leitende untereinander die Abstandsregeln einzuhalten haben: Wo also Kinder wie gewöhnlich in Massenschläge und 8er-Zelte übernachten können, müssen Leitende in allen Umständen voneinander Abstand halten.