Der Solothurner Regierungsrat hat dem Fotografen Daniel Schwartz den Kunstpreis des Kantons Solothurn zugesprochen. Acht weitere Kulturschaffende beziehungsweise Formationen (s. unten) werden mit Fachpreisen in ihren Disziplinen ausgezeichnet.

Der Kunstpreisträger 2019 Daniel Schwartz, 1955 in Olten geboren, zählt zu den herausragenden Schweizer Fotografen mit internationaler Ausstrahlung. Zwischen 1990 und 2005 fotografierte er als Mitglied der Redaktion für das Kulturmagazin «Du» sowie als freier Fotograf für Zeitschriften wie «Lettre International» oder die «Neue Zürcher Zeitung». Seine Arbeit führte ihn in zahlreiche Krisengebiete. Daniel Schwartz griff immer gesellschaftspolitisch relevante Themen wie den Klimawandel schon frühzeitig auf und verfolgte diese Thematik in seiner Arbeit über mehrere Jahre hinweg intensiv.