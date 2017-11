Was tun? Das Hupen des mühsamen Dränglers hört nicht auf. Ein Blick auf die hübsche Beifahrerin Nina genügt, um zu bemerken, dass auch sie langsam die Nerven verliert. Was tun also: Den aufsässigen Autofahrer abhängen oder ihn einfach ignorieren? Die zwölf Berufsschüler in der Aula der gewerblich-industriellen Berufsfachschule (GIBS) in Grenchen stimmen an diesem Nachmittag allesamt für «Abhängen». Sogleich beginnt das Auto zu beschleunigen und das Hupen wird mit zunehmender Distanz leiser. Dann, völlig unerwartet, hinter der nächsten Kurve steht sie da: die Polizei. Überschrittene Höchstgeschwindigkeit innerorts sowie Missachtung eines Vortritts - der nette Abend endet hiermit abrupt. Der Führerschein ist weg und mit ihm auch gleich die hübsche Nina, die aussteigt, um sich von jemand anderem abholen zu lassen.