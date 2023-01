Däniken Nach Überfall auf Supermarkt nimmt die Polizei einen Tatverdächtigen fest In Däniken hat am Freitagmorgen ein Unbekannter einen Supermarkt überfallen und ist mit dem erbeuteten Bargeld geflohen. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnte die Kantonspolizei Solothurn den Beschuldigten am Nachmittag in der Region festnehmen.

Am Freitag, 20. Januar, gegen 10.15 Uhr, betrat ein maskierter Mann die Filiale einer Supermarktkette und verlangte von der Kassierin Bargeld. Ihm gelang es schliesslich, mit dem erbeuteten Geld zu flüchten. Verletzt wurde niemand. Die Kantonspolizei Solothurn leitete umgehend eine Fahndung ein.

Die Polizei konnte den mutmasslichen Täter fassen. (Symbolbild) Keystone

Im Laufe des Nachmittags konnte die Polizei schliesslich einen Tatverdächtigen in einer Wohnung in der Region anhalten. Der 23-jährige Schweizer wurde für weitere Ermittlungen festgenommen. Gemäss ersten Erkenntnissen steht er in Verdacht, kürzlich weitere Raubüberfälle in der Region begangen zu haben. (has)