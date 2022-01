Crémines (Be) Der Sikypark nimmt zwei schwarze Leoparden auf Crémines im Berner Jura hat zwei neue Bewohner. Die Schwarzen Leopardenbrüder Diego und Wally finden im Sikypark ein neues Zuhause.

Einer der beiden Schwarzen Leoparden. zvg

«Diego» und «Wally» heissen die beiden Neuzuzüger im Sikypark in Crémines. Die beiden Schwarzen Leoparden sind acht Monate alt und sind Ende Dezember aus einem Privatzoo in Deutschland in den Berner Jura gekommen. Wie der Tierpark am Donnerstag mitteilt, habe der ehemalige Halter aus gesundheitlichen und privaten Gründen seinen Tierbestand verkleinern müssen.

Nach Angaben des Tierparks sind die beiden Tiere während der Eingewöhnungszeit vor Besucherinnen und Besuchern abgeschirmt worden. Mittlerweile hätten sie sich gut an ihre neue Umgebung gewöhnt.

Laut Tierpark zeigen sich die beiden Brüder noch etwas scheu, aber neugierig. zvg

Gemäss Mitteilung werden Leoparden und Jaguare mit durchgehend schwarzer Färbung als «Panther» bezeichnet. Die Schwarzfärbung basiere auf einem rezessiven Gen, weshalb Panther in der freien Natur seltener vorkommen als ihre goldgelben Artgenossen. Bei günstigen Lichtverhältnissen sei die eigentliche Fellzeichnung noch zu erkennen.

Der Tierpark nimmt Tiger, Löwen und andere Raubkatzen auf, die in Zoos oder im Zirkus keinen Platz mehr finden. Heute leben über 550 Tiere 74 verschiedener Arten in der Anlage, deren Ursprünge auf das Jahr 2016 zurückgehen: Damals wurde ein neues Zuhause für die Raubtiere des früheren Zirkus-Tierdompteurs René Strickler aus Subingen gesucht. Aus diesem Projekt ging der Sikypark hervor.