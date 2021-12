Lostorf Botanik bis vor Bundesgericht: Ein Lostorfer verteidigt Teile eines Gartens durch alle Instanzen

Sitzplatz und Hecke werden zum Thema in Lausanne – sofern die höchste Instanz auf eine Einsprache eintritt. Gestritten wird hauptsächlich um Zonen und die Frage, was in der Solothurner Juraschutzzone erlaubt ist.