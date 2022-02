Covid-Massnahmen Maskenpflicht an Solothurner Primarschulen ist aufgehoben – trotzdem verteidigt die Regierung die Massnahme nachträglich Eine Petition hatte die Aufhebung der Maskenpflicht an den Solothurner Primarschulen gefordert. Obwohl das mittlerweile sowieso passiert ist, hat die Regierung nun eine Stellungnahme dazu veröffentlicht.

Seit dieser Woche ist die Maskenpflicht für Primarschulkinder in Solothurn aufgehoben. Michael Buholzer

Die Maskenpflicht an Solothurner Primarschulen ist seit dieser Woche Geschichte. Damit ist auch eine Petition, die genau dies gefordert hatte, ein Stück weit hinfällig geworden. Könnte man meinen. Trotzdem hat sich die Solothurner Regierung die Mühe gemacht, eine Stellungnahme zu veröffentlichen.

Darin verteidigt sie die Maskenpflicht an der Primarschule. Und erklärt auch gleich, wieso die Maskenpflicht an der Oberstufe momentan noch gilt.

Bildungsdirektor Remo Ankli. Juri Junkov

«Seien Sie versichert», schreibt Bildungsdirektor Remo Ankli im Namen der Gesamtregierung, «dass der Regierungsrat des Kantons Solothurn alles daran setzt, seine Verantwortung wahrzunehmen und insbesondere nur dann Massnahmen ergreift, wenn diese nötig sind.» Dabei werde «sorgfältig zwischen dem Bedürfnis nach möglichst viel Normalität und dem notwendigen Schutz unserer ganzen Gesellschaft» abgewogen.

Die Regierung verweist auf Pädiatrie Schweiz, die Vereinigungen der Kinderärztinnen und Kinderärzte. Die Vereinigung war zum Schluss gekommen, dass Masken auch auf Primarschulstufe in dieser Krisensituation verhältnismässig wären. Auch auf der Einschätzung dieser Fachleute habe man den Entscheid abgestützt, schreibt die Regierung.

Die Maskenpflicht ist nur an den Primarschulen aufgehoben. An den Oberstufen gilt sie im Moment noch. Das sei sachgemäss, schreibt die Regierung. Würde doch auch am Arbeitsplatz sowie im öffentlichen Verkehr für Jugendliche ab 12 die Maskenpflicht gelten.

Testpflicht wird beibehalten

Die Massnahmen würden dem Schutz der Gesamtbevölkerung dienen. Ankli: «Je schneller wir das Coronavirus eindämmen können, desto weniger leidet die Bevölkerung unter den Einschränkungen der persönlichen Freiheit.»

Bei der Maskenpflicht war die Kritik am lautesten gewesen. Aber auch das Testobligatorium in Schulen wurde und wird bekämpft. Auch dessen Aufhebung wird gefordert. Doch daran wird momentan nicht gerüttelt – auch wenn künftig nur noch einmal die Woche getestet werden soll.

Die Testpflicht liege im übergeordneten Interesse und sei ­verhältnismässig, schreibt Ankli. Sie würde zum Wohlergehen der Schülerinnen und Schüler ­beitragen und das Bildungsangebot aufrechterhalten. Und, da Spucktests gemacht werden, ­seien sie auch nur ein geringfügiger Eingriff in die persönliche Freiheit. Darum würde die Testpflicht nicht aufgehoben. Und ob und wie schnell künftig weiter gelockert würde, würde von den Entscheiden des Bundesrates abhängen.