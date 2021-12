Covid-Impfung Booster im Kanton Solothurn: Wann, wie und wo kann ich mich anmelden? Seit diesem Mittwoch ist man zum Booster zugelassen, wenn die Zweitimpfung vier Monate her ist. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema.

Menschen stehen für den Booster an. Zvg

Vier Monate nach der zweiten Impfung. Diese Woche hat die Eidgenössische Kommission ihre Empfehlung dahin gehend aktualisiert. Zuvor galt eine Frist von sechs Monaten.

Unter covid19.impf-check.ch. Die Anmeldung ist auch telefonisch möglich: 032 627 74 11. Eine Anmeldung ist zwingend. Im Walk-in wird nicht geboostert.

Am Mittwoch gegen Mittag wurde die Anmeldung zum Booster ab vier Monaten nach der Zweitimpfung geöffnet. Bis um 17 Uhr haben sich 2100 Personen angemeldet.

Das ist unterschiedlich. Grundsätzlich zugelassen für den Booster wären aktuell knapp 150'000 Solothurnerinnen und Solothurner. Zuletzt hat der Kanton um die 2700 Impfungen täglich gemacht. Selbstverständlich können nicht alle aufs Mal dran kommen, es wird zu Wartezeiten kommen. Wie lange die sind, kann nicht generell gesagt werden. Das hängt von ganz verschiedenen Faktoren ab: Wie viele Personen sich anmelden, wann und wo sie den Termin wollen, welcher Impfstoff benötigt wird, ob Personal vorhanden ist und so weiter.

Gleichzeitig werden die Impfkapazitäten laufend erweitert, es werden immer wieder neue Impftermine aufgeschaltet. So waren beispielsweise am Mittwochmittag in Selzach wie auch in Trimbach noch einzelne Termine über die Feiertage frei. Wenn man nicht gerade zeitnah einen Termin findet, lohnt es sich allenfalls, zu einem späteren Zeitpunkt nochmals nachzuschauen. Rückwirkend lässt sich sagen: Für die bisherige Boosterimpfung gab es durchschnittliche Wartefristen von etwa zwei Wochen.

Ja. Personen über 65 werden bevorzugt geimpft. Der Grund: Sie wären bei einem allfälligen Impfdurchbruch besonders gefährdet. Der Booster vermindert dieses Risiko.

Teilweise. Die genauen Öffnungszeiten finden sich hier. Am 24. sowie am 31. schliessen die Impfzentren bereits um 14 Uhr. Am 25. und 26. sowie am 1. und 2. Januar bleiben sie ganz geschlossen.

In zahlreichen Arztpraxen und den meisten Apotheken im Kanton. Zudem sind mobile Impfteams im Kanton unterwegs. Diesen Donnerstag beispielsweise in Bärschwil und Nunningen.

Der Impfstoff und die Infrastruktur wären vorhanden, um noch schneller zu boostern. Es fehlt aktuell aber das Gesundheitspersonal. Dieses sucht der Kanton im Moment. Soldaten einzusetzen, um beim Impfen zu helfen, so wie es andere Kantone tun, das ist aber nicht geplant.