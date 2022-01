Covid-19 Solothurner Wirtschaft fordert kürzere Quarantäne – FDP-Präsident kritisiert Kantonsärztin Anders als die meisten Kantone hat Solothurn die Quarantänedauer nicht auf sieben Tage verkürzt. Doch genau das fordern nun die Wirtschaftsverbände von der Regierung. FDP-Präsident Stefan Nünlist übt gleichzeitig Kritik an Kantonsärztin Yvonne Hummel.

Stefan Nünlist, Präsident der Solothurner FDP. zvg

Stefan Nünlist, Präsident der Solothurner FDP, kritisiert Kantonsärztin Yvonne Hummel. Es sei schon fast «verwegen», wenn eine Kantonsärztin dem BAG Kompetenz und Wissenschaftlichkeit abspreche. Also der Behörde, die nach besten Wissen schweizweite Empfehlungen macht. Wenn es Zweifel gebe, sollten diese intern thematisiert werden. Es sei aktuell aber nicht angebracht, in der Öffentlichkeit Misstrauen zu schüren.

Was war passiert?

Bei den Quarantäneregeln schert der Kanton Solothurn aus. Das BAG empfiehlt, und die allermeisten Kantone haben das so umgesetzt, die Quarantänedauer auf sieben Tage zu verkürzen. Auch sollen nur noch engste Kontaktpersonen in Quarantäne müssen. Gleichzeitig wird von der Quarantäne nur noch befreit, wenn die Impfung nicht mehr als vier Monate her ist.

Damit sollen die Folgen der Quarantäne auf Wirtschaft und Gesellschaft abgemildert werden. Omikron führt zu rekordhohen Fall- und Quarantänezahlen. Das öffentliche Leben und die Wirtschaft sollen nicht erlahmen.

Doch Solothurn hat diese Lockerungen bisher nicht übernommen. Die Kantonsärztin begründete dies folgendermassen:

Kantonsärztin Yvonne Hummel. Britta Gut

«Für die vom BAG vorgeschlagenen Quarantäneregeln fehlen medizinisch-wissenschaftliche Daten, um dieses Vorgehen aktuell vertreten zu können.»

Es bestehe die Gefahr, dass sich dadurch die epidemiologische Lage rasch verschlechtere.

«Firmen sind auf Arbeitskräfte angewiesen»

Die Reaktion der Solothurner Wirtschaft liess nicht lange auf sich warten. Man fordere «eine sofortige Anpassung der Quarantänedauer», schreiben Gewerbeverband, Handelskammer und die Vereinigung Solothurner Banken. Die zunehmenden Abwesenheiten an den Arbeitsplätzen würden ihnen Sorgen bereiten.

Insbesondere deshalb, weil der Kanton Solothurn in den Bereichen Medtech, Logistik, Verkehr, Energie und Logistik viele Betriebe habe, die den kritischen Infrastrukturen zuzurechnen seien. «Diese Firmen stellen das Rückgrat der Schweizer Versorgung und sind auf Ihre Arbeitskräfte angewiesen.»

Andreas Gasche, Geschäftsführer des kantonalen Gewerbeverbands. Hanspeter Bärtschi

Ausserdem, sagt Andreas Gasche, Geschäftsführer des kantonalen Gewerbeverbands: «Es darf keine kantonalen Flickenteppiche mehr geben.»

Dasselbe fordert auch FDP-Präsident Nünlist. Es solle keine Solothurner Sonderzüge mehr geben, es brauche schweizweit gültige Regelungen. Und wenn schon die allermeisten Kantone die Empfehlungen des BAG umgesetzt hätten, dann solle das auch Solothurn tun. In der Verantwortung sieht er nun den Gesamtregierungsrat.

Die Diskussion könnte sich aber von selbst erledigen. Dann nämlich, wenn der Bund schweizweit einheitliche Quarantäneregeln verkünden sollte. Dies könnte allenfalls am Mittwoch der Fall sein.