Solothurn: Rund 500 Menschen demonstrieren friedlich gegen die Maskenpflicht an der Schule

Der Kanton Solothurn hatte die Schutzmassnahmen an den Schulen verstärkt. Gegen die Maskenpflicht ab der 1. Klasse haben am Samstag rund 500 Menschen in Solothurn demonstriert. Zwischenfälle gab es keine.