Covid-19 Kanton Solothurn zündet den Boosterturbo – leistet sich bei der SMS-Kampagne aber eine Panne Wer sich jetzt für den Booster anmeldet, wird noch im Januar geimpft, teilt der Kanton Solothurn mit. Per SMS hat er Personen aufgefordert, sich dafür anzumelden. Dabei wurden allerdings auch Personen angeschrieben, die bereits geboostet sind.

Anstehen für den Booster vor dem Impfzentrum in Trimbach. Bruno Kissling

Omikron ist weiter auf dem Vormarsch. 1414 neue Fälle für die vergangenen drei Tage meldete der Kanton Solothurn am Montag. Der 7-Tagesschnitt hat im Vergleich zur Vorwoche um 50 Prozent zugenommen.

Die Virusvariante stellt eine zusätzliche Belastung fürs bereits schon stark geforderte Solothurner Gesundheitssystem dar. Ausserdem drohen wegen Isolation und Quarantäne Teile der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens zu erlahmen.

Aus diesem Grund will der Kanton Solothurn die Boosterkampagne möglichst schnell vorantreiben. Denn die Auffrischimpfung sei ein wirksamer Schutz, insbesondere für ältere Personen, bei denen der Impfschutz schneller abnehme als bei jüngeren, schreibt der Kanton.

Gleich mehrere 100 Personen hätten sich gemeldet, als der Kanton Personal für die Impfkampagne suchte. Wer sich jetzt für den Booster anmelde, würde noch im Januar geimpft werden, teil der Kanton mit. Gleichzeitig besuchen mobile Impfteams in den nächsten Tagen mehrere Gemeinden.

Mobile Impfteams im Kanton Solothurn Breitenbach Montag, 10. Januar

Dienstag, 11. Januar

jeweils 10.00 – 17.00 Uhr

Gemeindesaal Grien, Grienackerweg 12 (ehem. Impfzentrum) Riedholz Montag, 17. Januar

15.00 – 19.00 Uhr

Mehrzweckhalle, Wallierhofstrasse 6 Balsthal Mittwoch, 19. Januar

12.00 – 19.00 Uhr

Haulismattstrasse 3, Sporthalle Haulismatt

Eingang Gebäuderückseite (beim Schulhaus Haulismatt) Oekingen Dienstag, 25. Januar

15.00 – 19.00 Uhr

Turnhalle, Hauptstrasse 11 Niederbuchsiten Mittwoch, 2. Februar

14.00 – 19.00 Uhr

Mehrzweckhalle, Schulhausstrasse 2

In einem ersten Schritt Personen über 65 angeschrieben

Damit die Leute sich nun tatsächlich auch boosten lassen (bisher hat dies rund ein Viertel der Bevölkerung getan), rührt der Kanton zusätzlich die Werbetrommel. Am Montag wurden sämtliche Personen über 65 per SMS angeschrieben, bei denen die Zweitimpfung mehr als vier Monate her ist. Den Leuten wurde empfohlen, sich noch am selben Tag für den Booster anzumelden.

Das war zumindest der Plan. Funktioniert hat’s aber nicht wie gewünscht. Denn es haben auch zahlreiche Personen eine solche SMS bekommen, die bereits geboostet waren. Die Reaktionen reichen von: «Das stärkt nicht gerade das Vertrauen in die Behörden» – bis hin zu: «Peinlich für die millionenschwere Bürokratie, die wir uns leisten».

Was war schiefgelaufen? Bei der kantonalen Pandemiebewältigung heisst es auf Anfrage: «Wir haben heute gut 10'000 SMS an Personen im Alter von über 65 Jahren verschickt, die gemäss Anmeldesystem noch keine Boosterimpfung haben. Dabei wurden leider auch Personen angeschrieben, die bereits eine Auffrischimpfung erhalten haben.»

Betroffen waren sowohl Personen, die sich in Arztpraxen oder Apotheken haben boosten lassen. Wie auch solche, die es in einem der Impfzentren taten. Wie das passieren konnte, ist noch unklar. Man sei derzeit mit dem Systemanbieter in Kontakt, heisst es auf Anfrage. Auch wie viele falsche SMS rausgingen, ist unbekannt. «Dies können wir aktuell nicht abschätzen. Bei unserer Impfhotline haben sich jedoch einige Personen gemeldet.»

Einige Betroffene wurden bereits im Verlauf des Tages informiert. In einem E-Mail schreibt das Gesundheitsamt an jemanden, der fälschlicherweise ein solches SMS erhalten hat:

«Bitte entschuldigen Sie diese SMS-Aufforderung. Die SMS wurde fälschlicherweise auch an Personen, welche schon geboostert wurden, versandt und bedeutet nicht, dass die Boosterimpfung nicht registriert wurde. Sie können das SMS löschen/ignorieren.»

Zu einem späteren Zeitpunkt ist vorgesehen, auch Personen unter 65 per SMS zum Booster aufzufordern.