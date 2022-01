Covid-19 Jetzt doch: Quarantäne wird im Kanton Solothurn auf sieben Tage verkürzt Hin und Her um die Quarantäne: Noch am Montag wollten das Solothurner Gesundheitsamt und Kantonsärztin Yvonne Hummel die Empfehlung des BAG, die Quarantäne zu verkürzen, nicht umsetzen. Nun ist doch alles anders. Wie kam es dazu?

Hickhack um die Dauer der Quarantäne im Kanton Solothurn. Valentin Hehli

Nun also doch. Nachdem das BAG den Kantonen empfohlen hatte, die Quarantäneregeln zu lockern, und die allermeisten Kantone das umgesetzt hatten, zieht auch der Kanton Solothurn nach. Neu dauert die Quarantäne nur noch sieben statt zehn Tage. Betroffen sind zudem nur noch die engsten Kontaktpersonen, etwa Leute, die im selben Haushalt leben.

Gleichzeitig gibt es aber auch gewisse Verschärfungen: So ist man von der Quarantäne nur noch befreit, wenn die Impfung nicht länger als vier Monate zurückliegt.

Der Grund dafür ist Omikron: Wegen zu vieler Ansteckungen und Quarantänefällen droht die Wirtschaft zu erlahmen. So sollen zumindest die Auswirkungen der Quarantäne etwas abgemildert werden.

Kritik an Yvonne Hummel

Noch vor einem Tag tönte es ganz anders. Es sei nicht angebracht, die Quarantäneregeln zu lockern, sagte Kantonsrätin Yvonne Hummel auf Anfrage. Es fehle die wissenschaftliche Evidenz, die eine verkürzte Ansteckungsfähigkeit dokumentieren würde. Sie befürchtet, dass sich dadurch die epidemiologische Lage verschlechtern könnte.

Kantonsärztin Yvonne Hummel warnte davor, die BAG-Empfehlung umzusetzen und die Quarantäne zu verkürzen. Fabio Baranzini

Dafür wurde sie kritisiert. Es sei schon fast «verwegen», wenn eine Kantonsärztin dem BAG Wissenschaftlichkeit abspreche, sagte FDP-Präsident Stefan Nünlist. Er forderte, dass der Kanton Solothurn keinen kantonalen Sonderzug fahre, sondern die Empfehlungen des BAG umsetze.

Auch die Wirtschaftsverbände forderten vehement, die Quarantäne zu verkürzen. Zahlreiche Solothurner Firmen seien wichtig für die Versorgung der Schweiz. Diese seien auf ihre Arbeitskräfte angewiesen.

Ab 10. Januar gelten die neuen Regeln

Diese Stimmen fanden nun offenbar im Regierungsrat Gehör. Am Dienstag hatte dieser ein Seminar zum Thema Corona. Anwesend waren auch Vertreter des Gesundheitsamts. Sie haben der Regierung präsentiert, welche Folgen es hätte, wenn man die BAG-Empfehlungen übernehmen würde und diskutierte diese. Man kam zum Schluss, diese nun doch umzusetzen. Die neuen Regeln treten ab Montag, 10. Januar, in Kraft.

Die vermeintliche Kehrtwende erklärt Peter Eberhard, Leiter des Gesundheitsamts, wie folgt: Über die Feiertage (das BAG gab die Empfehlung am 30. Dezember heraus) habe keine Dringlichkeit bestanden, die Empfehlung schon zu übernehmen. Konnte man sich im Kanton Solothurn doch sowieso schon nach sieben Tage aus der Quarantäne befreien. Dann nämlich, wenn man einen negativen Test vorweisen konnte. So empfiehlt das Gesundheitsamt auch heute dringend, dass man sich nach sieben Tagen testen lässt, wenn man die Quarantäne verlässt.

Diese Woche sei die Situation nun neu analysiert worden. Eberhard:

«Wir sind zum Schluss gekommen, dass mittelfristig die Empfehlungen übernommen werden sollten, um eine schweizweit möglichst einheitliche Regelung zu haben.»

Er betont insbesondere, dass die neuen Regelungen die Quarantäneregeln nicht nur lockern, sondern eben auch verschärfen würden. Es sei eine Güterabwägung gewesen.

Herausforderung nach wie vor gross

Auch wenn die Anliegen der Wirtschaft vermeintlich erhört wurden: In Jubel bricht Daniel Probst, Direktor der Handelskammer, deswegen aber nicht gerade aus. «Wir sind froh, dass das so schnell angepasst wurde und nun im Vergleich zu anderen Kantonen gleich lange Spiesse herrschen.» Gleichzeitig sagt er: «Eine riesige Erleichterung ist das aber nicht.» Die Betriebe stünden in den nächsten Wochen dennoch vor grossen Herausforderungen.