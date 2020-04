COVID-19 Infektionen im Asylzentrum – das gesamte Haus steht seit Freitag unter Quarantäne

Der Kanton informierte per Medienmitteilung darüber, dass am vergangenen Freitag vier Asylsuchende im Zentrum Selzach positiv auf COVID-19 getestet wurden. Sie seien unmittelbar im bereits vorbereiteten Isolationsstockwerk untergebracht worden und kämen nicht in Kontakt mit anderen Bewohnern des Zentrums. Den betroffenen Personen stünden dort eigene sanitäre Anlagen zur Verfügung und die Mahlzeiten würden extra für sie zubereitet.

Im selben Stockwerk seien auch Verdachtsfälle untergebracht, sie seien allerdings vollumfänglich getrennt von den positiven Fällen. Dass alle Betroffenen medizinisch versorgt sind, stelle die Zentrumsärztin zusammen mit dem kantonsärztlichen Dienst sicher. Allen positiv getesteten Personen gehe es den Umständen entsprechend gut.

Vorbereitungen früh getroffen

Bereits vor dem Lockdown seien in allen Asylzentren des Kantons Vorbereitungen getroffen worden, Isolationsbereiche definiert und die Belegung seit Wochen ausgedünnt worden. Im Zentrum Selzach leben noch 29 Personen – verfügbar seien 80 Plätze. Seit einiger Zeit bestehe zudem ein striktes Besuchsverbot. Des Weiteren dürften gesunde Personen gemeinsame Räumlichkeiten (Küche, Garten, sanitäre Anlagen) nur noch im Schichtbetrieb nutzen, damit die Abstandsregel eingehalten werden könne. Mitarbeitende ebenso wie Bewohnende seien früh über COVID-19 und wie man sich davor schützt informiert worden. Die Stimmung im Asylzentrum sei ruhig, der Betrieb verlaufe geordnet und die Regeln würden gut eingehalten.

Risikopatienten sind bekannt und geniessen besonderen Schutz

Da die meisten Asylsuchenden junge, gesunde Menschen seien, gebe es nur wenige Risikopatienten. Diese seien aber bekannt und in separat geführten Bereichen untergebracht worden. Obwohl sie unter Überwachung stünden, werde nur – wie das bei allen Bewohnern der Fall sei – bei Verdacht getestet. Zudem seien Tests bei Personen ohne Symptome und während der Inkubationszeit nicht zuverlässig, folglich könne ein negatives Testergebnis zu falscher Sicherheit führen.

Mitarbeitende werden vom Zivilschutz unterstützt

Für die Mitarbeitenden sei die Situation trotz Vorbereitung und Schulung anspruchsvoll. Damit sich diese auf die Betreuung und Anleitung der Asylsuchenden konzentrieren und sich schützen könnten, würden sie seit Freitag vom Zivilschutz unterstützt. Dieser stelle sicher, dass keine unerlaubten Besuche erfolgen und Asylsuchende den definierten Isolationsbereich nicht verlassen würden. Des Weiteren sei der Zivilschutz für die Versorgung mit Lebensmitteln zuständig und übernehme Transporte.

Den Mitarbeitenden sei es unter Auflagen vonseiten des kantonsärztlichen Dienstes erlaubt, nach der Dienstschicht nach Hause zu gehen – jedoch nur mit dem Auto und ohne Zwischenhalt. In der eigenen Wohnung hätten sie eine strikte Selbstquarantäne einzuhalten.

Aufnahmestopp beantragt - weitere Kapazitäten werden geschaffen

Beim Bund sei bereits ein Aufnahmestopp beantragt worden, damit in den kantonalen Zentren weiterhin eine geringe Dichte möglich bleibe – derzeit erfolgten aber keine Zuweisungen aus Bundeszentren. Am 9. April 2020 werde die Fridau als temporäres Asylzentrum in Betrieb genommen. Diese zusätzliche Kapazität ermögliche das erneute Zuweisen von Personen von Seiten des Bundes. In die Gemeindestrukturen würden nur Personen verlegt, die über längere Zeit keine Symptome zeigen – ab Selzach würden bis auf Weiteres aber keine Personen transferiert. (mgt/nas)