Covid-19 Entwarnung nach Bläschen: Pfizer bivalent wird im Kanton Solothurn wieder verimpft Nach der Entwarnung von Swissmedic werden in den kantonalen Impfzentren die Impfungen mit dem Impfstoff Pfizer bivalent am Dienstag, 8. November, wiederaufgenommen.

Am Dienstag, 8. November, werden die Impfungen mit Pfizer bivalent in den Impfzentren des Kantons Solothurn wieder aufgenommen. Das teilt der Kanton am Montagnachmittag mit.

Nachdem beim Vorbereiten der Spritzen Bläschen aufgetreten waren, war diese Impfung vergangene Woche vorerst gestoppt worden. Nun hat Swissmedic mitgeteilt, dass der Impfstoff sicher ist. Für bereits geimpfte Personen bestehe ebenfalls kein Risiko. (sks)