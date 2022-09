Coronavirus Anmeldung für Booster mit bivalentem Impfstoff von Moderna ab sofort möglich – was ist das genau? Ab sofort ist im Kanton Solothurn die Anmeldung für die Booster-Impfung mit dem Moderna-Impfstoff möglich, derjenige von Pfizer ist noch nicht verfügbar. Geimpft wird dann ab dem 10. Oktober.

In rund drei Wochen startet die Impfkampagne für den Herbst. Keystone

Am 10. Oktober 2022 startet die Impfkampagne im Kanton Solothurn für den Herbst. Die Boosterimpfung wird in erster Linie Personen ab 65 Jahren und Personen mit erhöhtem Gesundheitsrisiko empfohlen. Bis am 9. Oktober gelten die Empfehlungen für Auffrischimpfungen für über 80-Jährige. Das schreibt der Kanton in einer Mitteilung am Montag.

Der bivalente Impfstoff von Moderna ist zum Start der Impfkampagne in den Impfzentren, in Hausarztpraxen und Apotheken des Kantons verfügbar. Sowohl der monovalente als auch der bivalente Impfstoff schützen nur geringfügig vor einer Ansteckung, bieten jedoch einen guten Schutz vor einer schweren Erkrankung.

Bivalenter Impfstoff von Pfizer noch nicht verfügbar

Und was bedeutet der Ausdruck bivalent eigentlich? Dazu schreibt der Kanton Solothurn:

«Bivalent bedeutet, dass der Impfstoff je zur Hälfte den Impfstoff gegen die bisherige Deltavariante und gegen die Omikronvariante BA.1 enthält.»

Der bivalente Impfstoff von Pfizer ist noch nicht verfügbar. Personen, die eine Auffrischimpfung mit einem bivalenten Impfstoff wünschen, wird empfohlen, sich mit dem Impfstoff von Moderna impfen zu lassen oder noch zuzuwarten.

Anmeldung Unter diesem Link können Sie sich für die Impfung anmelden. Ebenso ist dies via Telefon, unter der Nummer 032 627 74 11, möglich. Und hier finden Sie eine Übersicht für die Termine in den Impfzentren Selzach und Olten.

Der bivalente Impfstoff von Moderna ist von Swissmedic für Personen ab 18 Jahren zugelassen. Eine Auffrischimpfung kann frühestens 4 Monate nach der letzten Impfdosis oder frühestens 4 Monate nach der letzten Genesung verabreicht werden. Für die Grundimmunisierung wird weiterhin der monovalente Impfstoff eingesetzt. (cri)