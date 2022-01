Coronamassnahmen Regierung verteidigt die repetitiven Tests an den Solothurner Schulen Es sind genügend Laborkapazitäten vorhanden und ja: Die repetitiven Tests an den Schulen bringen etwas für den Gesundheitsschutz der meist noch ungeimpften Kinder. Das hält der Regierungsrat den Kritikern entgegen.

Zweimal wöchentlich testen. Das soll an den Solothurner Primarschulen vorderhand weiter gelten. Reto Martin

Sollte die Frage bis dahin überhaupt noch aktuell sein, wird der Kantonsrat in der nächsten Session Ende März noch einmal über die repetitiven Coronatests (und die Maskenpflicht) an den Primarschulen zu befinden haben. Die Aufträge aus den Reihen der SVP-Fraktion, welche die Aufhebung dieser Massnahmen verlangen, wurden am Mittwoch dringlich erklärt.

Dies allerdings explizit ohne eine inhaltliche Zustimmung vorwegzunehmen, wie es aus den anderen Fraktionen hiess. Man bezweifle, ob sich die Aufträge überhaupt im Kompetenzbereich des Parlaments bewegen, meinte etwas SP-Fraktionschef Markus Ammann (Olten).

Markus Ammann. Tom Ulrich

Der Regierungsrat verteidigte unterdessen die repetitiven Tests. Eine ebenfalls kritische Interpellation der Mitte-Fraktion war bereits am Vortag dringlich erklärt worden und somit sofort zu behandeln.

Es wurde die Frage aufgeworfen, ob die Tests überhaupt noch einen Nutzen für den Gesundheitsschutz bringen, wenn die Infektionsraten sehr hoch und die Testkapazitäten knapp sind und die positiv getesteten Kinder bis zum Eintreffen der Resultate normal am Unterricht teilnehmen.

Regierung: Weniger Fälle durch regelmässige Tests – auch bei Kindern

Der Regierungsrat sagt ja. Die repetitiven Tests würden helfen, den Präsenzunterricht sicherzustellen und Arbeitsausfälle bei den den Eltern zu vermeiden. Dem Argument des verzögerten Ablaufs wird entgegengehalten, dass die Ansteckungsfähigkeit einer infizierten Person in den ersten Tagen schwächer sei, so dass bei regelmässigen Tests in kurzen Intervallen auf Quarantänemassnahmen meist verzichtet werden könne.

Regierungsrat Remo Ankli, Vorsteher Amt für Bildung und Kultur. Oliver Menge

Interkantonale Erhebungen hätten aber gezeigt, dass die repetitive Testung zu einer deutlichen Senkung der Inzidenz in der regelmässig getesteten Kohorte gegenüber der Inzidenz in der Umgebung führt. Kurz: Sie bringt eben sehr wohl etwas zum Schutz der Kinder, die sich erst seit kurzem impfen lassen können.

Weiter versichert die Regierung, dass für den Kanton Solothurn derzeit ausreichende Laborkapazitäten zur Verfügung stehen, um an den repetitiven Tests festzuhalten.