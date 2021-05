Coronademo in Solothurn «Flächenbrand» verhindert, 123 Wegweisungen ausgesprochen: So fällt die Bilanz der Kantonspolizei zum Einsatz gegen die Coronademo aus Zu einer grossen Coronademo ist es am Samstag in Solothurn definitiv nicht gekommen. Dafür zu einem sehr grossen Polizeieinsatz – mehrere hundert Polizistinnen und Polizisten waren im Einsatz. Bruno Gribi, Mediensprecher der Kantonspolizei, zieht Bilanz.

Es gab kein zweites Liestal, kein zweites Aarau am Samstag in Solothurn. Das liess sich schon im Vorfeld vermuten – in Genf ging nämlich eine Demo gegen das Covid-Gesetz über die Bühne. So zog es keine Massen in die Kantonshauptstadt. Hinzukommt, dass die Kantonspolizei schon im Vorfeld darum gebeten hatte, nicht an Kundgebungen teilzunehmen, und entsprechende Konsequenzen auch schon angetönt hatte.

Zwei Demos waren ursprünglich geplant gewesen: Eine Coronademo, die keine Bewilligung erhalten hatte, dann offiziell abgesagt wurde - und eine Gegenaktion gegen die Coronademo, für welche ebenfalls keine Bewilligung vorlag. Auch diese Kundgebung wurde, einige Stunden vor dem ursprünglich geplanten Start, abgeblasen.

Die Polizei war bereits am Vormittag auf dem Märet präsent, führte aber auch an den verschiedenen Eingängen zur Stadt sowie am Bahnhof Kontrollen durch.



Von beiden Gruppierungen gab es am Samstagnachmittag Anhängerinnen und Anhänger in der Stadt. Viele waren es nicht. Bereits am Morgen begann die Kantonspolizei jede einzelne Person, die in die Stadt wollte, zu kontrollieren; ebenso hielt sie Fahrzeuge auf den Zufahrtsstrassen an und Autos, die in Solothurner Parkhäuser fuhren.

Etwas Aufregung am Nachmittag: Polizei kesselt Mini-Demo ein

Zu einer Art Mini-Demo kam es dann am Nachmittag, eine Handvoll Personen versammelte sich in der Mitte des Märetplatzes, mit Schweizer Fahnen und Transparenten. Ziemlich schnell wurde diese Gruppe von den Einsatzkräften eingekesselt. Einzelne Personen wurden abgeführt und befragt. Nach rund zwei Stunden war die Absperrung aber bereits wieder aufgehoben, auf dem Märetplatz noch vereinzelt Polizistinnen und Polizisten und ansonsten nur Passantinnen und Passanten zu sehen.

123 Wegweisungen wurden im Verlaufe des Tages ausgesprochen, auch zu Bussen und Strafanzeigen ist es gekommen – um wie viele es geht, ist noch nicht bekannt. Im Video zieht Mediensprecher Bruno Gribi Bilanz über den Einsatz der Polizei:

Interview mit Bruno Gribi, Mediensprecher Kapo Solothurn Noëlle Karpf