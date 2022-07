Corona Zweiter Booster nun für Personen über 80 empfohlen – im Kanton Solothurn erhalten ihn Jüngere auch jetzt schon gratis Diesen Dienstag hat der Bund entschieden, die vierte Impfung allen ab 80 zu empfehlen. Ab Donnerstag kann man sich im Kanton Solothurn dafür anmelden. Allen anderen wird der zweite Booster noch nicht empfohlen. Wer ihn im Kanton Solothurn jetzt schon will, bekommt ihn aber auch. Und der Kanton bezahlt.

Booster Impfzentrum Selzach Corona Impfung Zvg

Aktuell befinden wir uns in einer weiteren Corona-Welle. Die Neuansteckungen steigen rasant – der 7-Tage-Schnitt liegt im Kanton mittlerweile bei fast 200 neuen Fällen pro Tag. Auch die Hospitalisationen steigen, aber nur auf tiefem Niveau. Am Dienstag waren 22 Personen im Kanton wegen Covid hospitalisiert, drei davon brauchten Intensivpflege.

Auf diese Entwicklung hat nun der Bund reagiert. Neu wird allen Personen über 80 der zweite Booster (also die vierte Impfung) empfohlen. Bisher galt die Empfehlung nur für Personen mit einem geschwächten Immunsystem. Mit dieser Empfehlung übernimmt der Bund auch die Kosten der Impfung dieser Personengruppe.

Im Kanton Solothurn können sich Personen über 80 ab heute Donnerstag für den zweiten Booster in einem der Impfzentren anmelden. Geimpft wird ab dem 13. Juli. Um Wartezeiten zu vermeiden, ist eine Anmeldung online oder per Telefon (032 627 74 11) zwingend, schreibt der Kanton. Impfungen ohne Termin werden nicht mehr angeboten.

Zweiter Booster für alle wohl erst im Herbst

Allen anderen Personen empfiehlt der Bund momentan, mit dem zweiten Booster noch bis im Herbst zuzuwarten. Voraussichtlich dann werde man die Empfehlung auf alle ab 16 ausweiten. Diese Empfehlung dürfte sich dann insbesondere an besonders gefährdete Personen, ans Gesundheitspersonal und an Leute, die besonders gefährdete Personen betreuen, richten.

Das sind Stand jetzt aber erst Pläne. Trotzdem bereitet sich der Kanton Solothurn jetzt schon auf einen Impf-Herbst vor. Die notwendigen Impfkapazitäten sollen so für den Herbst sichergestellt werden.

Das heisst konkret: Der Auftrag an die Firma Stöckli Medical AG, welche die beiden Impfzentren in Selzach und Trimbach, die mobilen Impfteams sowie die Impfhotline betreibt, wurde bis Ende Jahr verlängert. So soll der Bevölkerung «bei Bedarf raschen und einfachen Zugang zu Covid-19-Impfungen» gewährleistet werden.

In der Vergangenheit wurde nicht nur in den Impfzentren und von den mobilen Teams geimpft, sondern auch in verschiedenen Hausarztpraxen und Apotheken. Auf diesen «wichtigen Pfeiler in der Versorgung von Covid-19- Impfungen» will der Kanton auch weiterhin setzen. Deshalb wird die Impfung in Praxen und Apotheken weiterhin mit einem kantonalen Zuschlag zum nationalen Tarif gefördert. Dies aktuell bis Ende Jahr.

Wer will, bekommt den zweiten Booster jetzt schon gratis

In einem Punkt geht der Kanton weiter als andere Kantone: Wer den zweiten Booster jetzt schon will, etwa um zu Reisen, muss diesen in der Regel selbst bezahlen. Im Kanton Solothurn übernimmt aber der Kanton diese Kosten. «Da mittlerweile nur noch wenige Länder ein Impfzertifikat zur Einreise verlangen, gehen wir von einer tiefen Zahl reisebedingter Auffrischimpfungen aus», heisst es auf Anfrage.

Jedoch erhält im Kanton Solothurn nur einen zweiten Reisebooster, wer hier wohnt. Zur Überprüfung des Wohnsitzes muss die Krankenkassenkarte vorgewiesen werden. Personen aus anderen Kantonen erhalten keinen Reisebooster im Kanton. Auch nicht gegen Bezahlung. Diese erhalten diesen Booster allerdings oftmals in anderen Kantonen – dann aber häufig gegen Bezahlung.

Nochmals anders ist die Situation nun für Personen ab 80, für die der Bund den zweiten Booster mittlerweile empfiehlt: Diese Impfung erhalten auch Personen aus anderen Kantonen in Solothurn gratis.