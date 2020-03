Corona-Virus: Welche Anlässe im Kanton Solothurn abgesagt sind – und welche stattfinden

Schreiben Sie uns ob Ihr Anlass stattfindet oder abgesagt wird. Wir erstellen aus diesen Meldungen eine laufend aktualisierte Übersicht.

Sie erreichen uns unter online@chmedia.ch oder via Whatsapp: 079 858 34 12.

Diese Anlässe im Kanton Solothurn sind abgesagt (in alphabetischer Reihenfolge):

Synodalversammlung der Römisch-katholischen Synode des Kantons Solothurn (7.März) – es wird ein Ersatzdatum gesucht

Suppenmittagessen in der ref. Kirche Balsthal (4.März)

(4.März) Uslumpete in Biberist (28.Februar)

(28.Februar) Die Gemeindeversammlung in Derendingen wird verschoben (9.März).

wird verschoben (9.März). Boxmeeting in Grenchen (14.März) – Der Anlass soll auf den Herbst verschoben werden

Kinderkonzerte und -theater im Parktheater Grenchen (4./7.März)

(4./7.März) Berufsmesse Bettlach- Grenchen (7.März)

(7.März) Kinderkleiderbörse Grenchen (14./15.März)

(14./15.März) Vortrag der Pallas-Klinik in Grenchen zum Thema Glaukom - Wenn das Auge unter Druck gerät (10.März)

zum Thema Glaukom - Wenn das Auge unter Druck gerät (10.März) Die Sportlerehrung der Stadt Grenchen vom 13.März im Tissot Velodrome wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben

Junioren Hallenturnier FC Lommiswil (7. März)

(7. März) Aufführung Laienbühne Lostorf «Reini Närvesach» (11./13. und 14.März)

«Reini Närvesach» (11./13. und 14.März) Black Sun Live Party in der Kantine Attisholz, Luterbach (29.Februar)

(29.Februar) Fasnacht in Lüterkofen (29.Februar)

(29.Februar) Muni-Jass in Oekingen (29.Februar)

(29.Februar) Fuko-Abend Olten (29.Februar)

(29.Februar) Alle Anlässe im Stadttheater Olten (4./5.13./15. März)

(4./5.13./15. März) Öffentlicher Vortrag der Naturforschenden Gesellschaft des Kantons Solothurn im Haus der Museen, Olten (9. März 2020)

(9. März 2020) Eisgala des Eislaufclubs Olten (14.März) – die Gala wird Ende Oktober nachgeholt

(14.März) – die Gala wird Ende Oktober nachgeholt Die Mitgliederversammlung der Oltner Kabaretttage wird auf späteren Termin verschoben (3.März)

Theater-Premiere Exodus der Kanti Olten (6.März) – die beiden anderen Vorführungen (17.3., 20.3.) bleiben vorläufig im Programm. Über deren Durchführung entscheiden wir zu einem späteren Zeitpunkt.

(6.März) – die beiden anderen Vorführungen (17.3., 20.3.) bleiben vorläufig im Programm. Über deren Durchführung entscheiden wir zu einem späteren Zeitpunkt. Essen in St. Marien Olten (8. März)

(8. März) Eigenheim-Messe Solothurn (5.-8.März)

(5.-8.März) Musikalische Andacht mit Rebekka Maeder und Benjamin Guélat in der Marienkirche Solothurn (12.März)

(12.März) Kinder-Kleiderbörse vom Familienverein Solothurn im Landhaus, Solothurn (7.März)

(7.März) Kinderfest im Brühl, Solothurn (7.März)

(7.März) Anlässe in der Kulturfabrik Kofmehl in Solothurn (29.Februar und 2.März)

(29.Februar und 2.März) KreuzKultur in Solothurn (Absage aller fünf geplanten Aufführungen bis 13.März)

(Absage aller fünf geplanten Aufführungen bis 13.März) Aulavortrag "Notre Dame" von Peter Jelzer an der Kantonsschule Solothurn (9.März)

(9.März) «Zyt ha fürenand - ässe mitenand» in Trimbach (3.März)

(3.März) Kaffeehaus-Konzert in Trimbach (8.März) – Bereits gekaufte Karten können zurückgegeben werden

Frühlings Kinderkleiderbörse Zuchwil (17.März)

Diese Anlässe finden statt:

Die Dernière der Never Come Back Airline in Derendingen findet unter Auflagen statt (29. Februar)

findet unter Auflagen statt (29. Februar) Die Abdankung von Toni Lötscher, Erfinder und Brauer des «Granicum», findet am 3.März mit Einschränkungen statt. Es werden nur 100 Personen in die Kirche gelassen.

Das Cinetasting im Kino Rex, Grenchen , findet unter Auflagen statt (4.März)

, findet unter Auflagen statt (4.März) Premiere und weitere Vorstellungen der Schopfbühne Grenchen bis zum 15.März finden unter Auflagen statt (4./7./13./14. und 15.März)

Die Vorstellungen des Theater Gänggi, Grenchen , finden statt (6./7. und 8.März)

, finden statt (6./7. und 8.März) Eröffnung Pop-up-Abenteuerspielplatz auf dem Henzihof in Solothurn (4.März)

(4.März) Das Kammerorchester Solothurn gibt das Konzert vom 6.März zwar ohne Publikum, es kann aber online mitverfolgt werden

Die geplanten Vorstellungen am Stadttheater Solothurn finden bis auf Weiteres statt – Personen, die sich in den letzten 14 Tagen in den folgenden Ländern/Regionen aufgehalten haben, wird der Zutritt auf Grund einer Entscheidung des kantonalen Führungsorgans ins Theater verweigert: China, Iran, Südkorea, Singapur, sowie in Italien die Lombardei, das Piemont und Venetien.

Das bedeutet «unter Auflagen»: Es muss zuhause bleiben, wer an einem der Orte, die besonders stark vom Virus betroffen sind, in den Ferien war (China, Iran, Südkorea, Singapur, sowie in Italien die Lombardei, das Piemont und Venetien). Auch müssen alle Gäste ihre Adresse und Telefonnummer hinterlegen.