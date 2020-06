Corona und der starke Franken führen ab Juli zu günstigeren Erdgaspreisen

Die Kundinnen und Kunden der Regio Energie Solothurn werden per 1. Juli 2020 für Erdgas 0.2 Rp./kWh weniger bezahlen, wie die Energiedienstleisterin in einer Mitteilung bekanntgibt. Gas für Heizzwecke kostet neu 4.10 Rp./kWh (bisher 4.30 Rp./kWh). Der Leistungspreis von CHF 1.05 pro kW/Monat und der Grundpreis pro Gaszähler von CHF 5.50 pro Monat bleiben unverändert.



Grund für die erfreuliche Preisentwicklung sei einerseits der milde Winterverlauf, andererseits sei die Gesamtenergienachfrage aufgrund der Corona-Pandemie gesunken, was tiefere Preise erwirke. Zudem unterstütze auch der weiterhin starke Franken die tiefen Preise.