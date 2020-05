Corona-Pandemie: Solothurner Parlament lobt Regierungsrat für sein Handeln

Die SP-Fraktion hielt fest, der Regierungsrat habe von Anfang an richtig gehandelt. Die Lücken im Sozialnetz seien erkannt worden. Die Entwicklung müsse nun gut beobachtet werden. Probleme bestünden noch immer bei den Mieten von Geschäftsliegenschaften. Auch in Zukunft werde die Krise gemeinsam erfolgreich gemeistert werden.

Wunsche nach Rückkehr zur Normalität

Die SVP-Fraktion dankte den Mitarbeitenden im Gesundheitswesen, den Unternehmen sowie der Regierung und der Bevölkerung. Der Regierungsrat solle die Verordnungen nur so lange in Kraft lassen, wie dies notwendig sei. Es gehe darum, möglichst schnell zur Normalität zurückzukehren.

Auch die Fraktion der Grünen dankte dem Regierungsrat für sein rasches und entschlossene Handeln. Wichtig sei, dass der Kanton Lücken schliesse zu den Massnahmen des Bundes.

Frau Landammann Brigit Wyss (Grüne) sagte, man lebe in ungewohnter Situation und mit einem ungewohnten Abstand. Trotz Lockerungen müsstet die Schutzmassnahmen eingehalten werden. Es sei dringend, dass das wirtschaftliche Leben wieder in Gang komme. Es würden tiefe Spuren zurückbleiben.

Die Kantone seien vor allem für den Vollzug der vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen zuständig. Die Kantone seien zu Beginn gleichzeitig mit der Öffentlichkeit informiert worden. Wyss sprach in diesem Zusammenhang von einer «fast bedrohlichen Situation».

Sitzung in der Sporthalle

Das 100 Mitglieder zählende Parlament tagte am Dienstag ausserordentlich im CIS Sportcenter in Solothurn und nicht im historischen Kantonsratssaal. In der grossen Sporthalle besteht genug Abstand zwischen den Parlamentariern und Regierungsräten, um alle Schutzmassnahmen einhalten zu können. Das Parlament tagt auch am Mittwoch.