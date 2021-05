TeleM1

Corona-Lockerungen Gastronomen in der Region Solothurn sind erfreut über den grossen Öffnungsschritt Rund ein halbes Jahr waren die Innenräume von Restaurants wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Ab Montag dürfen sie ihre Türen wieder öffnen. Einige Gastronomen konnten dabei ihre Emotionen nicht unterdrücken.



Unter anderem atmeten auch Christian Peter vom Restaurant Stierenberg in Grenchen und Markus Balsiger, ebenfalls Solothurner Gastronom, auf. Sie sind erfreut über die Öffnungsschritte des Bundes. So will der Bund für die Gastrobetriebe auch auf eine Maskenpflicht in den Innenräumen verzichten.