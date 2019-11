Christian Imark nach Wahlniederlage: «Es ist schwierig, wenn man sich gegenseitig in die Parade fährt»

Christian Imark, Sie erhielten 40 Prozent der Stimmen, das liegt klar über dem SVP-Wähleranteil.

Christian Imark: Ich bin sehr zufrieden mit der Anzahl Stimmen und dem Wahlkampf. Ich erhielt sehr viel Unterstützung aus der eigenen Partei und von denen, die die Wirtschaft und das Gewerbe stärken wollen.

Es gab keine bürgerliche Zusammenarbeit. Sie erreichten dieses Resultat ohne Wahlempfehlung von CVP oder FDP.

Für die Zukunft müssen wir schauen, dass wir unter den Bürgerlichen besser zusammenarbeiten können als jetzt. Es ist schwierig, wenn man sich unter den Bürgerlichen gegenseitig in die Parade fährt. Werden wir uns nicht einig, dann gewinnt am Ende die Linke; das haben wir heute gesehen. Daran müssen wir unbedingt arbeiten – im Interesse der Wirtschaft, des Gewerbes und des Mittelstandes. Für alle Bürger, die unter zu viel Regulierung und zu hohen Steuern leiden.

Was wird die SVP tun, damit es künftig eine bessere Zusammenarbeit bei den Bürgerlichen gibt?

Die Frage ist berechtigt. Aber so kurz nach der Wahl kann ich noch keine konkreten Massnahmen vorschlagen. Wir müssen sicher zusammen an einen Tisch sitzen. Man muss nicht immer mit allem einverstanden sein und mit einer Stimme sprechen. Aber es gibt ein gewisses Minimum an Zusammenarbeit, auf das sich die bürgerlichen Wirtschaftsvertreter, die den Staat nicht ausbauen wollen, einigen sollten. Was das genau sein wird, kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber es ist unsere Bringschuld, dass wir das gemeinsam diskutieren werden.