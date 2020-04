Chirurgische Klinik am Bürgerspital soll Zentrum mit nationaler Ausstrahlung werden

Durch die Zentrumsbildung werde die Chirurgie BSS rechtzeitig vor Eröffnung des Neubaus gestärkt und die interimistische Führung durch eine definitive neue Leitungsstruktur abgelöst, heisst es in einer Mitteilung der Solothurner Spitäler AG. «Das Leistungsangebot wird einen erweiterten Grundversorgungskatalog inklusive Teilgebieten der hochspezialisierten Medizin abdecken.» Dazu würden die Fachbereiche Allgemein- und Viszeralchirurgie, die Gefässchirurgie und die Thoraxchirurgie gehören. Neben den bisher im Bürgerspital tätigen, qualifizierten Fachärztinnen und Fachärzten würden zusätzlich Beleg- und Konsiliarärzte ihr Wissen und ihre Erfahrung ein, «um die Patientinnen und Patienten bestmöglich zu behandeln».

Geführt wird das Departement Chirurgie neu in einer Co-Leitung durch Samuel Käser und Pascal Kissling. Letzterer ist Facharzt Chirurgie sowie Facharzt Gefässchirurgie und leitet seit 2018 erfolgreich das Gefässzentrum. Anfang März 2020 übernahm der Solothurner die Leitung des neu gebildeten Departements Chirurgie.

Samuel Käser wird Anfang Juli im Bürgerspital eintreten. Neben der Co-Departementsleitung und der Übernahme der Führung der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie von Daniel Inderbitzin wird er auch die Leitung der Weiterbildungsstätte für angehende chirurgische Fachärztinnen und Fachärzte übernehmen. «Damit wird die soH am Bürgerspital auch in Zukunft einen wesentlichen Beitrag für die Sicherung des ärztlichen Nachwuchses in Schweizer Spitälern leisten», teilt diese mit.