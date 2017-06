Es sei aber nicht so, dass der BSU an solch innovativen Lösungen kein Interesse habe, «aber der Besteller müsste die Mehrkosten für eine solche Beschaffung übernehmen.» Sorgen bereitet Bucher der hohe Prozentsatz von Schwarzfahrern und was sich die Kontrolleure an Ausreden und Beschimpfungen anhören müssen. Begrüsst wurde die Abschaffung des «Katholischen Fahrplans» ab 2018 und des weiteren betonte der Verwaltungsratpräsident die Wichtigkeit von korrekten Fahrgastinformationen.

Freude und Opposition

Direktor Fabian Schmid äusserte seine Genugtuung über die weiteren Verbesserungen der Linienführung insbesondere seit Dezember die Möglichkeit, auch über Selzach und Lommiswil den neuen Bahnhof Bellach bei den Grederhöfen anzufahren. Neu sind bekanntlich auch zwei Busspuren für Taxis geöffnet worden, Widerstand gibt es jedoch nach wie vor aus der Anwohnerschaft gegen eine geplante Busschleife in Lommiswil. «Damit befasst sich derzeit das Bundesgericht», so Schmid.

Immer wieder ein Thema für den BSU und seinen Direktor sind neue Tempo-30-Zonen in Gemeinden mit einer Buslinie im entsprechenden Planungsperimeter. So aktuell in Biberist, wo bei einer Realisierung der Zone «30 bis 40 Fahrsekunden mehr für den Bus» einzukalkulieren wären – was das Einhalten des Fahrplans nicht vereinfache. Auch blickte Fabian Schmid auf die bevorstehende Gesamtüberprüfung des Busangebots im Kanton voraus - habe sich doch in Sachen Weiterentwicklung seit 2008 nichts mehr getan.

Panzer im Verwaltungsrat

Zugestimmt wurde einer ausserordentlichen Verlängerung der Amtsdauer des Verwaltungsrates um ein Jahr, also von 2017 bis 2022. Neu in das Gremium wurde Feldbrunnens Gemeindepräsidentin Anita Panzer anstelle von René Rudolf aus derselben Gemeinde gewählt. Bestätigt wurden weiter Präsident Ulrich Bucher (Zuchwil), Anton Probst (Bellach), Dominik Meyer (Steinhof), Hans Schatzmann (Wangen an der Aare) sowie Martin Selz (Leuzigen).

öV und Tourismus

In einem Kurzreferat beleuchtete Solothurns Tourismusdirektor Jürgen Hofer das Thema «öV und Tourismus in der Region Solothurn – miteinander oder nebeneinander?» Nach einem Überblick zur «touristischen Infrastruktur» im Kanton und der Region stellte Hofer die Gretchenfrage: «Miteinander oder Nebeneinander?» ans Uferbau-Plenum.

Das Ergebnis entsprach weitgehend auch der nüchternen Erkenntnis des Touristikers: Es herrsche eindeutig mehr Neben als Miteinander. Hofer bedauerte dies vor allem auch angesichts der rasanten Entwicklung, die vor allem die Hotellerie in der Region seit gut zehn Jahren genommen habe. «Doch der öV ist halt auf das Massengeschäft, die Pendler ausgerichtet», sah er eine Hauptproblematik.

Lange Entscheidungswege und viel Investitionsbedarf sind für ihn weitere Hürden, und noch immer harrten uralte Einzelfälle der Lösung, erwähnte er unter anderem den BSU-Endhalt mitten in Oberdorf statt bei der Seilbahn-Talstation. «Immerhin, es tut sich was», verwies Hofer auf das erfreuliche Novum, dass die SBB zusammen mit dem Kanton die Vermarktung der Bahnlinie Solothurn - Moutier vorantreiben möchten.