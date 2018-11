Der Bundesrat lässt sich bezüglich der Forderungen nach einer Untertunnelung der A1 im Gäu nicht in die Karten blicken: In der Antwort auf eine Interpellation von Nationalrat Philipp Hadorn (SP, Gerlafingen) schreibt die Landesregierung, dass sie sich «nicht in einem laufenden Verfahren äussere».