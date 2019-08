ust am Tag, da die Vorsteherin des Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport in der Boulevardzeitung bekannte, sie könnte sich Job-Sharing für Kommandanten vorstellten, machte Bundesrätin Viola Amherd der Solothurner Wirtschaft die Aufwartung. Und sie nahm das Thema ohne Umschweife auf: «Ich bin überzeugt, dass es möglich ist», sagte sie. Sie erwarte zwar unterschiedliche Reaktionen, gestand sie, gab aber zu verstehen, dass sie dies nicht anfechte. Wobei: Dass das Experiment beim neuen Armeechef durchexerziert wird, ist dann doch nicht anzunehmen. Ohne Geheimnisse auszuplaudern, sagte Amherd: «Der oder die Beste wird das Rennen machen.» Und wenn beide Personen über die exakt gleichen Fähigkeiten in den für den Job entscheidenden Punkten verfügten, falle ihr Vorentscheid zugunsten der Frau. Das war erstens eine Ansage. Und zweitens verriet sie einiges über die Art, wie die neue VBS-Vorsteherin führt. Respekt, Offenheit, Vertrauen – das sind für Amherd die Werte, an denen sie sich orientiert. Und an denen auch das Departement innerlich wachsen soll. Deutlich zu spüren: Da ist eine am Werk, die vor Motivation für das, was sie tut, sprüht. Und eine, die überzeugt ist, dass Leadership in der Armee nicht anders funktioniert als anderswo im Wirtschaftsleben. (bbr.)