Es war «nur» eine Streifkollision, die an einem Abend im Mai 2015 beim Parkieren vor einem Restaurant geschah. Doch bis heute ist der Fall noch nicht abgeschlossen. Jetzt kritisiert auch das Bundesgericht die Arbeit der Solothurner Staatsanwaltschaft: «Eine derart lange Verfahrensdauer ist angesichts der Vorwürfe, der gänzlich fehlenden Komplexität der Sache sowie der Geständigkeit des Beschwerdeführers nicht nachvollziehbar», schreiben die Richter in Lausanne. Für den betroffenen Mann sei das lange Verfahren «schlechterdings unzumutbar».

Was war passiert? Der Mann touchierte beim Rückwärtsparkieren ein anderes Fahrzeug, sodass dessen Kotflügel aus der Halterung gedrückt wurde. Er informierte aber weder die Polizei noch die Fahrzeughalterin. Und so konnte später nicht mehr geklärt werden: Hatte der Mann den Unfall gebaut, bevor er ins Restaurant ging oder als er alkoholisiert das Restaurant verliess? Deshalb wurde er im Januar 2016 von der Staatsanwaltschaft in einem Strafbefehl nicht nur wegen Nichtbeherrschen des Fahrzeugs und pflichtwidrigen Verhaltens bei Unfall verurteilt, sondern auch wegen versuchter Vereitelung des Alkoholtests. Die Strafe betrug 10 Tagessätze à 60 Franken sowie 600 Franken Busse.