René Strickler muss seinen Raubtierpark in Subingen räumen. Und zwar schnell. Dies entschied das Solothurner Obergericht einmal mehr diesen August. Dagegen wehrte sich Strickler, er zog vor Bundesgericht. Dieses entscheidet nun gleich wie das Obergericht, das diesen Sommer befand, die Räumung des Raubtierparks müsse schneller voran gehen.

Einen Mietvertrag für das Grundstück, das der Espace Real Estate gehört, hat Strickler eigentlich schon seit 2009 nicht mehr. Dank Mieterstreckung und Beschwerden, die den Umzug hinauszogen, wurde die Räumung bis heute nicht vollzogen. Diesen Sommer wurde der «Rettungsplan» für den Park präsentiert: Die Siky Ranch in Crémines. Bis 2018 sollen die Raubtiere von Subingen in den Berner Jura zügeln. Die Baubewilligung für die Raubtiergehege im ehemaligen Park für Falken und Kleintiere fehlt allerdings noch.

«Das Bundesgerichtsurteil ändert nichts», sagt Werner Ballmer, Verwaltungsratspräsident der Raubtierpark Subingen AG. Rechtlich sei immer klar gewesen, dass Strickler einen neuen Standort finden muss. Er wiederholt, was er gegenüber dieser Zeitung schon in der Vergangenheit mehrmals sagte: «Die Siky Ranch ist die schnellste und beste Lösung.» Dass noch keine Baubewilligung für die Raubtiergehege vorliegt, sei der normale Lauf der Dinge. «Es sieht aber nach wie vor danach aus, als ob es klappen würde.» Er habe auch keine Angst, dass das Areal in Subingen nun schneller geräumt würde, so Ballmer. Er gehe davon aus, dass die Behörden verantwortungsvoll handeln. Für das Entsorgen oder Versteigern der Tiere, was die Behörden laut Bundesgericht im Rahmen einer schnelleren Räumung tun könnten, habe er gar kein Verständnis.