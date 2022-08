Bundesfeier «Für das Funktionieren der Gesellschaft unerlässlich»: Stefanie Ingold lobt zum 1. August die Freiwilligenarbeit Zwar ohne Feuerwerk, dafür mit Gratisburgern, musikalischen Klängen und einer Ansprache der Stadtpräsidentin: Das war die Bundesfeier beim Schanzengraben in Solothurn.

Stadtpräsidentin Stefanie Ingold hielt die Festrede beim Soldatendenkmal. José R. Martinez

Eine Bundesfeier, wie sie langsam zur Normalität wird. Wieder musste der 1. August ohne Feuerwerk vonseiten der Stadt Solothurn auskommen. Zum Trost offerierte die Stadt jenen, die dennoch zur Bundesfeier beim Soldatendenkmal kamen, einen Burger oder einen Pouletknebel. Somit waren es im Vergleich mit einem Feuerwerk leisere Töne, die für die Unterhaltung sorgten. Die Musik vonseiten der Stadtmusik und des Tambourenvereins sowie die Festansprache. Diese hielt Stadtpräsidentin Stefanie Ingold in diesem Jahr selber.

«Wir feiern heute Geburtstag, wir feiern die Gründung der Schweiz, wir feiern unsere Gemeinschaft und unser Zusammenleben», sagte sie zu Beginn, kam auf ihre ersten Monate als Stadtpräsidentin zu sprechen. «Was ich in dieser kurzen Zeit sehr rasch erfasst habe, wie viel Engagement unzähliger Menschen es braucht, damit unsere Stadt, unser Zusammenleben, unsere Gesellschaft, so wie wir sie kennen, funktioniert.» Nebst dem Gemeinderat gebe es zu Beginn einer Legislatur jeweils 82 Kommissionssitze zu besetzen.

«Für mich war sehr eindrücklich, dass bis auf ganz wenige Sitze alle auf Anhieb besetzt werden konnten.»

In der Folge kam die Stadtpräsidentin auf freiwillige Arbeit in anderen Bereichen zu sprechen, etwa jener, die in Vereinen geleistet wird. «Vier von zehn Menschen engagieren sich in der Schweiz freiwillig, es werden 660 Millionen Stunden geleistet, dazu gehört auch das Hüten von Enkelinnen und Enkeln oder zu den betagten Eltern zu schauen.» All dies sei unbezahlbar und für das Funktionieren der Gesellschaft unerlässlich.

«Was mir bei meinen Begegnungen mit Menschen, die sich für etwas einsetzen, immer wieder auffällt: Mit welcher Begeisterung dies gemacht wird.»

Zum Schluss nahm sie nochmals Bezug zu ihrem Amt als Stadtpräsidentin, darauf, dass sie neben Sach- und Fachkenntnissen vor allem ihre Haltung und Leidenschaft einbringe. Ingold zitierte den italienischen Schriftsteller Alberto Moravia: «Wenn die Passion fehlt, fehlt alles. Ohne Leidenschaft ist nichts zu erreichen.»

Der Tambourenverein sorgte für die rhythmische, ... José R. Martinez