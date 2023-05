Büsserach Kollision zwischen Auto und Motorrad – eine Person leicht verletzt Auf der Passwangstrasse in Büsserach kam es am Samstagnachmittag, 13. Mai 2023, zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad. Dabei wurde der Töfflenker leicht verletzt.

Das Unfallauto musste abgeschleppt werden. Kapo SO

Am Samstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, war ein Automobilist auf der Passwangstrasse in Büsserach in Richtung Erschwil unterwegs. Nach derzeitigem Kenntnisstand beabsichtigte der 85-Jährige links auf einen Kiesplatz einzubiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Töfffahrer. In der Folge kollidierte das Motorrad frontal mit dem Auto.

Der Töfffahrer wurde beim Unfall leicht verletzt. Kapo SO

Dabei erlitt der Töfflenker leichte Verletzungen und wurde mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht. Das Unfallauto musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Aufgrund dieses Ereignisses war der entsprechende Strassenabschnitt zeitweise nur einspurig befahrbar.

Aktuelle Polizeibilder vom Mai 2023: