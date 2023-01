Gesundheitsdirektorin Susanne Schaffner und soH-VR-Präsident Kurt Fluri zu den Abgängen am Bürgerspital. Tele M1

Bürgerspital Solothurn «Heimliche» Freistellung von Karin Bögli war gemäss VR-Präsident Kurt Fluri schon vorher angekündigt worden Gemäss dem Verwaltungsratspräsidenten der Solothurner Spitäler AG, Kurt Fluri, habe man die Freistellung von Direktorin Karin Bögli ihr gegenüber zuvor erläutert. Derweil will Gesundheitsdirektorin Susanne Schaffner die dringlichen Interpellationen im Kantonsrat nicht als Kritik verstehen.

Was passiert, wenn versucht wird, nicht zu kommunizieren: Solothurnerinnen und Solothurner können es derzeit beim Chaos rund um die Solothurner Spitäler AG (soH) beobachten. Nachdem Direktorin Karin Bögli im Dezember freigestellt worden war, beschloss die soH-Führung, namentlich CEO Martin Häusermann, dies nur einem kleinen Kreis mitzuteilen.

Mitarbeitende von Bögli fragten sich, wo ihre Chefin wohl bleibe. Erfahren hat die Bürgerspital-Belegschaft die Freistellung von Direktorin Bögli schliesslich im Januar aus den Medien. Seither herrscht erwähntes Chaos rund um das Solothurner Bürgerspital.

Susanne Schaffner muss auf Druck des Kantonsrats Stellung beziehen

Die soH ist als Aktiengesellschaft zwar eigenständig, gehört aber zu 100 Prozent dem Kanton Solothurn. Sie soll die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung sicherstellen. Zu operativen Entscheiden wollte sich die Regierung zunächst nicht äussern. Der Kantonsrat sah dies anders und erklärte gleich zwei dringliche Interpellationen für erheblich. Am Mittwoch nun folgte die Antwort von Gesundheitsdirektorin Susanne Schaffner.

Zwar bezeichnet Schaffner die Kommunikation zur Kündigung von Chefarzt Gregor Lindner als Fehler. Als Kritik will sie die zwei Dringlichen Anfragen sowie die zahlreichen Wortmeldungen im Kantonsrat nicht verstanden wissen. «Es war eine Feststellung, dass das operative Geschäft einer AG auch bei einer AG stattfindet. Es ist eine AG, bei welcher der Kanton Eigentümer ist, aber das operative Geschäft ist beim Verwaltungsrat und bei der Geschäftsleitung der soH.»

Aber auch Geschäftsleitung und Verwaltungsrat sagten bisher nichts zu den Gründen, die zur Freistellung von Direktorin Karin Bögli geführt hatten. Begründet wird dies – auch in der Antwort auf die Interpellationen – damit, dass die Arbeitsverträge der soH dem öffentlich-rechtlichen GAV des Kantons Solothurn unterliegen. Dieser verlangt, dass Angestellten rechtliches Gehör ermöglicht werden muss.

Kurt Fluri zu den Gründen: Alles, was nicht für eine Fristlose reicht

Bis die Frist abgelaufen ist, darf nicht öffentlich informiert werden, da die Entlassung noch nicht rechtskräftig ist. Eine öffentliche Kommunikation sei «nicht zulässig, da der Persönlichkeitsschutz des betreffenden Mitarbeitenden zu respektieren ist und der Öffentlichkeit ein vermeintlich definitiver, unwiderruflicher Entscheid suggeriert würde», heisst es in der Interpellationsantwort.

Die Frist ist in diesen Tagen abgelaufen, sagt VR-Präsident Kurt Fluri gegenüber Tele M1. Die Gründe für ihre Entlassung seien Karin Bögli bereits vor ihrer Freistellung am 19. Dezember erläutert worden. In dem dreiseitigen Brief seien diese «ausführlich festgehalten», so Fluri. Dies kann – allgemein gesprochen – alles sein, was die Zusammenarbeit verunmögliche, aber nicht für eine fristlose Kündigung ausreiche.