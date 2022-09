Büren SO Töfffahrer wird bei Selbstunfall erheblich verletzt – Rettungshelikopter im Einsatz In Büren hat sich ein Motorradlenker am Dienstagabend bei einem Selbstunfall erhebliche Verletzungen zugezogen. Dies hatte zur Folge, dass der Verunfallte mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden musste.

Der Töfffahrer landete in einer Wiese. zvg / Kapo SO

Am Dienstag um 17.45 Uhr, war ein 28-jähriger Motorradlenker in Büren auf der Liestalerstrasse in Richtung Liestal unterwegs. Im Bereich einer leichten Rechtskurve verlor er aus derzeit noch unbekannten Gründen die Herrschaft über das Motorrad, fuhr folglich geradeaus in eine Wiese und stürzte. Das teilt die Kantonspolizei Solothurn am Mittwochmorgen in einem Schreiben mit.

Dabei zog sich der Verunfallte «erhebliche Verletzungen» zu, wie es weiter heisst. Nach der medizinischen Erstbetreuung durch den Rettungsdienst wurde er mit einem Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance in ein Spital geflogen. (cri)