Schockierende Bluttat vom Wochenende: Frau in Asylunterkunft tödlich verletzt – Ehemann in Haft

Büren an der Aare (BE)

In der Nacht auf Sonntag kam es in einer Asylunterkunft in Büren an der Aare zu einem Streit mit tödlichen Ausgang. Der Tatverdächtige ist ein 42-jähriger Afghane – und Ehemann der Verstorbenen. Er wurde noch in der Asylunterkunft verhaftet.