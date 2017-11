Das Energiegesetz wartet

Hinter vorgehaltener Hand schon mal als Gemischtwarenladen bezeichnet, ist das Volkswirtschaftsdepartement (VWD) für die Wirtschaftsförderung und die Energiefachstelle ebenso zuständig wie für Wald, Jagd und Fischerei. Zum Aufgabengebiet gehören ferner das Zivilstandswesen und die Aufsicht über die Gemeinden. Quasi als Ergänzung kommt der Bereich «Militär und Bevölkerungsschutz» dazu – Dossiers freilich, die von den Grünen traditionell sehr kritisch beäugt werden. Wobei Wyss betont, sie stecke da keineswegs in einer Zwickmühle. Zum einen sei primär der Bund für «die grossen Pfeiler der Armee» zuständig, zum anderen stehe sie hinter dem Milizsystem. «Ich danke jedem, der seinen Dienst geleistet hat.»

Brigit Wyss hatte Lust auf das VWD, jawohl, sie habe nicht weniger als ihr Wunschdepartement erhalten. Man könne gerne von einem Gemischtwarenladen sprechen. «Meinetwegen», witzelt sie. «Ich hielt Monokulturen schon immer für gefährlich.» Im VWD habe sie eine breite Themenpalette vorgefunden, zahlreiche Geschäfte seien ihr von früher bestens vertraut.

Derzeit ist sie die einzige grüne Volkswirtschaftsdirektorin des Landes. Sie will Einfluss nehmen in Kernanliegen der Grünen. Einige Themenfelder hat sie besonders für sich identifiziert, Gebiete auf denen sich die Umweltjuristin auskennt: Zentrale ökologische Fragen wie der Klimaschutz könne man im Kanton konkret angehen. «Oft geht es um Grundsätzliches», sagt sie. Stolz macht Wyss etwa das neue Programm, das Bauern dazu animieren soll, dem Humus im Boden mehr Sorge zu tragen.

Zur ersten Bewährungsprobe wird die Teilrevision des kantonalen Energiegesetzes, das noch diesen Winter vom Kantonsrat verhandelt werden dürfte. Es enthält schärfere Vorschriften für Neubauten. Zumindest einen Teil ihrer benötigten Elektrizität sollen sie selbst erzeugen. Ziel ist es letztlich, die Richtlinien unter den Kantonen zu harmonisieren. Gegner warnen vor einem «Bürokratiemonster», was Wyss entschieden zurückweist. Es gehe um ausgewogene und technisch machbare Vorschriften, sagt sie. «Niemand will eine planwirtschaftliche Lösung mit Zwang.»

Grosskonzern greift durch

Als Wirtschaftsministerin des Kantons wird Wyss immer wieder mit den Realitäten der Marktwirtschaft konfrontiert werden – mit Ansiedelungen und Investitionen, aber auch mit Schliessungen und Entlassungen. Zwischen Lob und Tadel bleibt wenig Raum, natürlich weiss Wyss das. Ihre Vorgängerin Esther Gassler von den Freisinnigen vertrat stets die Überzeugung, dass der Staat keine Strukturerhaltungspolitik betreiben sollte. Auch Wyss sagt, der Wandel lasse sich nicht aufhalten. Vielmehr stellt sich für sie die Frage, wie die Politik im Grossen auf die Herausforderungen reagieren muss.

Was das grosse Kapital in einem mittelgrossen Kanton so alles auslösen kann, musste Brigit Wyss schon nach wenigen Amtswochen erfahren. Im September gab der Nestlé-Konzern bekannt, die Produktion von Galderma Spirig in Egerkingen bis Ende 2018 zu schliessen. 190 Angestellte verlieren ihren Job. Ein Vorzeigebetrieb verlässt den Kanton. Wenige Stunden nach der Bekanntgabe des Entscheids trat Wyss vor die Medien. Sie sagte, was gesagt sein musste. Den Angestellten sicherte sie die volle Unterstützung zu. Und selbst wenn ein Weltkonzern nicht lange zögere und ein schlecht ausgelastetes Werk halt rasch schliesse: Dass die Behörden von den Verantwortlichen nicht früher einbezogen worden sind, bedauert Wyss sehr.