Brandserie Wasseramt U-Haft für den mutmasslichen Brandstifter aus dem Wasseramt wird verlängert – dieser beteuert seine Unschuld Der Verdächtige der Wasserämter Brandserie bleibt weiter in Untersuchungshaft. Wie die Solothurner Staatsanwaltschaft mitteilt, wird diese «um mehrere Wochen» verlängert. Der 33-Jährige bestreitet, die Brände gelegt zu haben.

Am 15. Mai 2022 brannte diese Schreinerei in Obergerlafingen. zvg

Der mutmassliche «Feuerteufel» bleibt vorläufig hinter Gittern. Die Solothurner Staatsanwaltschaft (Stawa) hat vom Haftgericht grünes Licht für eine Verlängerung der Untersuchungshaft erhalten. Diese werde «um mehrere Wochen» verlängert, schreibt die Stawa in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Die Ermittlungen seien «bereits weit fortgeschritten», jedoch noch nicht so weit, dass Anklage erhoben werden kann. Der Zeitpunkt des Verfahrensabschlusses stehe noch nicht fest, die Strafuntersuchung sei nach wie vor hängig. Gemäss Mitteilung bestreitet der Beschuldigte generell, für die Brände verantwortlich zu sein.

Brandserie im Solothurner Wasseramt

Zur Last gelegt werden dem 33-Jährigen insgesamt zwölf Brände. Die Brandserie im April diesen Jahres hatte schweizweit zu reden gegeben. Ende Mai konnten die Ermittler den Wasserämter festnehmen. Die beiden Brände von Anfang April in Biberist können dem Verdächtigen nicht zugeordnet werden, so die Stawa.

Konkret handelt es sich um die folgenden Brände, welche die Stawa dem Beschuldigten zur Last legen will:

Brand in Halten am 3. April 2022, bei welchem das Clubhaus des Hornusservereins betroffen war

Brand in Halten am 10. April 2022, bei welchem ein Schafstall betroffen war

Brand in Kriegstetten am 16. April 2022, bei welchem eine Scheune eines Landwirtschaftsbetriebs betroffen war

Brand in Kriegstetten am 16. April 2022, bei welchem ein Geräteunterstand eines Einfamilienhauses betroffen war

Brand in Recherswil am 21. April 2022, bei welchem ein Waldhaus betroffen war

Brand in Obergerlafingen am 27. April 2022, bei welchem ein Pallettenstapel bei einer Firma brannte

Brand in Halten am 8. Mai 2022, bei welchem das Waldhaus des Vogelschutzvereins betroffen war

Brand in Kriegstetten am 14. Mai 2022, bei welchem ein unbewohntes Bauernhaus mit Scheune betroffen war

Brand in Obergerlafingen am 15. Mai 2022, bei welchem die Werkstatt einer Schreinerei betroffen war

Brand in Obergerlafingen am 15. Mai 2022, bei welchem Lagerhallen bei einem Firmengebäude betroffen waren

Brand in Obergerlafingen am 15. Mai 2022, bei welchem wiederum eine Schreinerei betroffen war

Brand in Kriegstetten am 21. Mai 2022, bei welchem das Schulhaus betroffen war