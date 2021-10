Feuerwehreinsatz Produktionshalle in Utzenstorfer Industriegebiet bei Brand zerstört Am Sonntagabend ist bei einem Brand im Industriegebiet von Utzenstorf eine Produktionshalle komplett zerstört worden. Zwei benachbarte Fabrik- und Lagergebäude sowie ein Feuerwehrmagazin wurden ebenfalls beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr rückte am Sonntagabend mit einem Grossaufgebot nach Utzenstorf aus. (Symbolbild) Keystone

Bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Bern gingen am Sonntagabend nach 20:20 Uhr mehrere Meldungen zu einer grossen und weitherum sichtbaren Rauchentwicklung im Industriegebiet in Utzenstorf ein. Als die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte vor Ort an der Fabrikstrasse eintrafen, stand eine Produktionshalle bereits in Vollbrand, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Bern.

Obwohl die rund 100 Angehörigen der Feuerwehr Untere Emme und der Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern sofort die Löscharbeiten aufnahmen, konnte laut Mitteilung nicht mehr verhindert werden, dass die Produktionshalle, in welcher vier Firmen untergebracht waren, komplett zerstört wurde. Zwei umliegende Fabrik- und Lagergebäude wie auch das Magazin der Feuerwehr Untere Emme wurden teilweise beschädigt. Während der Nacht wurde eine Brandwache gestellt

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung der Brandursache und zur Höhe des Sachschadens aufgenommen. (pkb)